Стали відомі суперники збірної України U-18 у відборі на Євро-2019

Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року

Збірна України U-18 зіграє проти Норвегії, Словаччини та Албанії в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2019. Команда головного тренера Сергія Попова потрапила в групу 8. Всього таких груп 13. Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року. Дві кращі команди групи потраплять в еліт-раунд, який пройде навесні 2019 року.