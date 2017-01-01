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    Стали відомі суперники збірної України U-18 у відборі на Євро-2019

    Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року
    Збірна України U-18 зіграє проти Норвегії, Словаччини та Албанії в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2019. Команда головного тренера Сергія Попова потрапила в групу 8. Всього таких груп 13. Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року. Дві кращі команди групи потраплять в еліт-раунд, який пройде навесні 2019 року.
    • Сьогодні, 13:34
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    Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року

    Збірна України U-18 зіграє проти Норвегії, Словаччини та Албанії в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2019.

    Команда головного тренера Сергія Попова потрапила в групу 8.

    Всього таких груп 13.

    Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року.

    Дві кращі команди групи потраплять в еліт-раунд, який пройде навесні 2019 року.

    В еліт-раунді будуть визначені збірні, які потраплять у фінальну стадію турніру.

    Головний етап Євро U-18 відбудеться в липні 2019 року у Вірменії.

    Джерело: sportarena.com

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