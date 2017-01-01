Стали відомі суперники збірної України U-18 у відборі на Євро-2019
- Сьогодні, 13:34
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Розсилка
Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року
Збірна України U-18 зіграє проти Норвегії, Словаччини та Албанії в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2019.
Команда головного тренера Сергія Попова потрапила в групу 8.
Всього таких груп 13.
Матчі цієї стадії відбудуться в Албанії з 10 по 16 жовтня 2018 року.
Дві кращі команди групи потраплять в еліт-раунд, який пройде навесні 2019 року.
В еліт-раунді будуть визначені збірні, які потраплять у фінальну стадію турніру.
Головний етап Євро U-18 відбудеться в липні 2019 року у Вірменії.
Джерело: sportarena.com