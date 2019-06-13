Стали відомі важливі деталі регламенту Формули-1 на 2021 рік



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Передсезонні тести Формули-1 знову будуть скорочені: замість двох сесій по чотири дні команди будуть обмежені двома сесіями по три дні

Видання RaceFans зуміло ознайомитися з деталями регламенту Формули-1 на 2021 рік, який в даний час запропоновано командам. Стали відомі деякі важливі пункти майбутніх правил.

Ймовірно, найважливіший і найбільш суперечливий пункт стосується технічного регламенту: пропонується ввести обмеження на кількість оновлень аеродинамічних елементів в ході сезону. Подібний пункт дозволить зменшить витрати, але в той же час скоротить шанси команд відігратися в ході сезону.

Зміняться правила щодо використання коробок передач. Якщо зараз одна коробка повинна витримувати шість Гран-прі, то з 2021 року планується ввести загальний ліміт коробок на сезон, що дозволить скоротити кількість штрафів, але при цьому не збільшити витрати команд на КП.

Уточнений пункт щодо дії режиму «закритого парку» зі старту гоночного уїк-енду. Команди все-таки матимуть можливість використовувати в тренуваннях експериментальні деталі, проте в кваліфікації і гонці машини повинні відповідати конфігурації, представленій суддям завтра вранці, 14 червня.

Крім того кожна команда буде зобов'язана як мінімум на двох Гран-прі садити за кермо на першому п'ятничному тренуванні пілота-новачка. Таким буде вважатися гонщик, який не більше двох разів виходив на старт гонок Ф-1.

Передсезонні тести Формули-1 знову будуть скорочені: замість двох сесій по чотири дні команди будуть обмежені двома сесіями по три дні.

Нагадаємо, що офіційно правила на 2021 рік ще не затверджені. ФІА і команди обговорюють можливість відкласти дедлайн до кінця жовтня 2019 року, однак половина стаєнь вимагає вже зараз затвердити фінансовий регламент, що вводить в Формулу-1 ліміт на бюджети.

Джерело: Чемпионат.com