Стали відомі всі країни, які пробилися на Кубок світу з баскетболу



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Збірна України не змогла пробитися до фінальної частини Кубку світу

Стали відомі всі країни, які візьмуть участь в чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року, який пройде в Китаї з 31 серпня по 15 вересня.

За трофей змагатимуться 32 національні збірні. Жеребкування групового етапу пройде 16 березня в Шеньчжені. Його проведуть колишні баскетболісти Кобі Брайант і Яо Мін.

У Кубку світу - 2019 візьмуть участь:

Країна-господар: Китай;

Європа: Чехія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Литва, Чорногорія, Польща, Росія, Сербія, Іспанія, Туреччина;

Америка: Аргентина, Бразилія, Канада, Домініканська Республіка, Пуерто-Ріко, США, Венесуела;

Азія: Австралія, Іран, Японія, Йорданія, Корея, Нова Зеландія, Філіппіни;

Африка: Ангола, Кот-д'Івуар, Нігерія, Сенегал, Туніс.

Нагадаємо, що збірна Україна посіла у відбірній групі передостаннє, п'яте місце, випередивши лише Словенію.

Джерело: Чемпионат.com