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    Стали відомі всі країни, які пробилися на Кубок світу з баскетболу

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    Стали відомі всі країни, які пробилися на Кубок світу з баскетболу

    Збірна України не змогла пробитися до фінальної частини Кубку світу

    Стали відомі всі країни, які візьмуть участь в чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року, який пройде в Китаї з 31 серпня по 15 вересня.

    За трофей змагатимуться 32 національні збірні. Жеребкування групового етапу пройде 16 березня в Шеньчжені. Його проведуть колишні баскетболісти Кобі Брайант і Яо Мін.

    У Кубку світу - 2019 візьмуть участь:

    • Країна-господар: Китай;
    • Європа: Чехія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Литва, Чорногорія, Польща, Росія, Сербія, Іспанія, Туреччина;
    • Америка: Аргентина, Бразилія, Канада, Домініканська Республіка, Пуерто-Ріко, США, Венесуела;
    • Азія: Австралія, Іран, Японія, Йорданія, Корея, Нова Зеландія, Філіппіни;
    • Африка: Ангола, Кот-д'Івуар, Нігерія, Сенегал, Туніс.

    Нагадаємо, що збірна Україна посіла у відбірній групі передостаннє, п'яте місце, випередивши лише Словенію.

    Джерело: Чемпионат.com

    баскетбол
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