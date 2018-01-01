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    Стали відомі всі учасники півфіналу баскетбольного Кубку України серед жінок

    За трофей продовжують боротьбу «ІнтерХім-СДЮСШОР», «Динамо», «Київ-Баскет» і «Франківськ»
    У неділю, 21 січня, в усіх чвертьфінальних парах Кубку України серед жіночих команд було зіграно матчі-відповідь. Відтак склад учасників Фіналу чотирьох сформовано, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Першими ігрову сесію розпочали учасниці зустрічі в Одесі. «Тигриці» поступилися «ІнтерХім-СДЮСШОР» 30:81,
    • Сьогодні, 20:19
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    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    За трофей продовжують боротьбу «ІнтерХім-СДЮСШОР», «Динамо», «Київ-Баскет» і «Франківськ»

    У неділю, 21 січня, в усіх чвертьфінальних парах Кубку України серед жіночих команд було зіграно матчі-відповідь.

    Відтак склад учасників Фіналу чотирьох сформовано, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Першими ігрову сесію розпочали учасниці зустрічі в Одесі. «Тигриці» поступилися «ІнтерХім-СДЮСШОР» 30:81, і, таким чином, підопічні Ірини Щипакіної першими здобули півфінальну путівку.

    «Київ-Баскет» оформив вихід до Фіналу чотирьох останнім. У Рівному киянки виграли, перетнувши 100-очкову межу з перевагою +42, тому можна було дозволити у матчі-відповідь перевести подих – 77:73.

    Усе було ясно заздалегідь і у парі «Динамо» – «КСЛІ-Київ-Баскет». У першому матчі динамівки виграли 103:50, матч-відповідь став формальністю для них.

    До останнього зберігали інтригу щодо переможця учасниці матчу в Івано-Франківську «Франківськ» – «Козачка». У Запоріжжі підопічні Юрія Процюка обіграли суперниць 77:63. Вдома вони наразилися на шалений опір з боку гостей, але все одно дотиснули запорожанок 80:75.

    Учасниками Фіналу чотирьох Кубку України стали «ІнтерХім-СДЮСШОР» (Одеса), «Динамо» (Київ), «Київ-Баскет», «Франківськ».

    Кубок України баскетбол
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