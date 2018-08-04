Стало відомо, арбітри з якої країни розсудять «Динамо» та «Славію» у Празі



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Головний арбітром буде Крейг Поусон

Комітет арбітрів УЄФА призначив арбітрів на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між «Славією» та «Динамо».

На поле стадіону «Еден Арена» команди виведе суддівська бригада з Англії на чолі з 39-річним Крейгом Поусоном, інформує офіційний сайт київського клубу.

На матчах прем’єр-ліги працює з 2013 року, арбітр ФІФА з 2015-го. Серед найбільш значимих матчів у кар’єрі рефері – поєдинок за Суперкубок Англії-2016 між «Манчестер Юнайтед» і «Лестером» (2:1), а також фінал Кубка англійської ліги-2018 між «Арсеналом» і «Манчестер Сіті» (0:3).

З українськими командами перетинався раніше лише на рівні збірних – у 2015 році зафіксував перемогу збірної України над Чорногорією (2:0) в еліт-раунді відбору на ЧЄ-2015 (U-19), а у 2017-му під наглядом Поусона вже національна збірна України у відборі на ЧС-2018 переграла на виїзді Косово (2:0).

Асистенти арбітра – Лі Бейтс, Ян Хассін. Четвертий арбітр – Кристофер Кавана. Суддівський спостерігач – Ічко Лозев (Болгарія). Делегат УЄФА – Бакар Жорданія (Грузія).

Матч «Славія» – «Динамо» відбудеться у вівторок, 7 серпня, у Празі на стадіоні «Еден Арена», початок – о 20:30 за київським часом.