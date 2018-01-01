Стало відомо, чому двох відомих російських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор-2018
- Сьогодні, 16:51
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Антон Шипулін. Фото: Getty Images
Росіяни знову завинили під час Ігор чотирирічної давності
Стала відома причина недопуску шорт-трекіста Віктора Ана і біатлоніста Антона Шипуліна до Олімпійських ігор-2018.
За інформацією видання Le Monde, це сталося через підміну допінг-проб цих спортсменів під час Ігор-2014 в Сочі.
Цю інформацію було отримано від джерела, знайомого з розслідуванням Річарда Макларена.
Імена Ана і Шипуліна спочатку не фігурували в доповіді канадця.
23 січня також стало відомо, що до Олімпійських ігор в Пхьончхані не допущені ще два російських біатлоніста - Олексій Волков та Євген Гаранічев.
За попередніми даними, на Ігри-2018 приїдуть близько 200 спортсменів з РФ.
Джерело: xsport.ua