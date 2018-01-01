Стало відомо, чому двох відомих російських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор-2018

Росіяни знову завинили під час Ігор чотирирічної давності

Стала відома причина недопуску шорт-трекіста Віктора Ана і біатлоніста Антона Шипуліна до Олімпійських ігор-2018. За інформацією видання Le Monde, це сталося через підміну допінг-проб цих спортсменів під час Ігор-2014 в Сочі. Цю інформацію було отримано від джерела, знайомого з розслідуванням Річарда Макларена. Імена Ана і Шипуліна спочатку не



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Антон Шипулін. Фото: Getty Images

Росіяни знову завинили під час Ігор чотирирічної давності

Стала відома причина недопуску шорт-трекіста Віктора Ана і біатлоніста Антона Шипуліна до Олімпійських ігор-2018.

За інформацією видання Le Monde, це сталося через підміну допінг-проб цих спортсменів під час Ігор-2014 в Сочі.

Цю інформацію було отримано від джерела, знайомого з розслідуванням Річарда Макларена.

Імена Ана і Шипуліна спочатку не фігурували в доповіді канадця.

23 січня також стало відомо, що до Олімпійських ігор в Пхьончхані не допущені ще два російських біатлоніста - Олексій Волков та Євген Гаранічев.

За попередніми даними, на Ігри-2018 приїдуть близько 200 спортсменів з РФ.

Джерело: xsport.ua