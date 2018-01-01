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    Стало відомо, чому двох відомих російських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор-2018

    Росіяни знову завинили під час Ігор чотирирічної давності
    Стала відома причина недопуску шорт-трекіста Віктора Ана і біатлоніста Антона Шипуліна до Олімпійських ігор-2018. За інформацією видання Le Monde, це сталося через підміну допінг-проб цих спортсменів під час Ігор-2014 в Сочі. Цю інформацію було отримано від джерела, знайомого з розслідуванням Річарда Макларена. Імена Ана і Шипуліна спочатку не
    • Сьогодні, 16:51
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    Антон Шипулін. Фото: Getty Images
    Антон Шипулін. Фото: Getty Images

    Росіяни знову завинили під час Ігор чотирирічної давності

    Стала відома причина недопуску шорт-трекіста Віктора Ана і біатлоніста Антона Шипуліна до Олімпійських ігор-2018.

    За інформацією видання Le Monde, це сталося через підміну допінг-проб цих спортсменів під час Ігор-2014 в Сочі.

    Цю інформацію було отримано від джерела, знайомого з розслідуванням Річарда Макларена.

    Імена Ана і Шипуліна спочатку не фігурували в доповіді канадця.

    23 січня також стало відомо, що до Олімпійських ігор в Пхьончхані не допущені ще два російських біатлоніста - Олексій Волков та Євген Гаранічев.

    За попередніми даними, на Ігри-2018 приїдуть близько 200 спортсменів з РФ.

    Джерело: xsport.ua

    Росія допінг Олімпійські Ігри біатлон лижний спорт
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