Двом відомим російським біатлоністам не видали запрошення на Олімпіаду-2018

МОК не хоче бачити на змаганнях Волкова та Гаранічева

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення не видавати запрошення російським біатлоністам Олексію Волкову та Євгенію Гаранічеву на Олімпійські ігри 2018 року у південнокорейському Пхьончхані. Про це повідомило джерело, знайоме з процесом узгодження списку МОК. У вівторок перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав



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Євгеній Гаранічев. Фото ТАСС

МОК не хоче бачити на змаганнях Волкова та Гаранічева

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення не видавати запрошення російським біатлоністам Олексію Волкову та Євгенію Гаранічеву на Олімпійські ігри 2018 року у південнокорейському Пхьончхані.

Про це повідомило джерело, знайоме з процесом узгодження списку МОК.

У вівторок перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков повідомив, що МОК наразі вирішив не запрошувати на Олімпіаду ряд провідних російських спортсменів, серед яких олімпійський чемпіон з біатлону Антон Шипулін, лижник Сергій Устюгов і шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан.

Пізніше Федерація фігурного катання на ковзанах Росії повідомила про те, що Ксенія Столбова й Іван Букін також не отримали запрошення на Ігри.

«Запрошення не отримали ще два біатлоніста, які брали участь в Олімпійських іграх у Сочі. Це Волков і Гаранічев», - повідомило джерело.

Волков є переможцем естафети на Олімпійських іграх 2014 року у складі збірної Росії. Також в активі 29-річного спортсмена золото чемпіонату світу (2017).

Гаранічев завоював на Олімпійських іграх 2014 року бронзу в індивідуальній гонці. Також в активі 29-річного біатлоніста три золоті та дві срібні медалі чемпіонатів Європи.

Джерело: ТАСС