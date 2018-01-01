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    Стало відомо, чому Валя Семеренко не вийшла на старт спринту на етапі Кубку світу

    Поки що українка отримала відпочинок на етапі в Обергофі
    Стала відома причина неучасті Валі Семеренко у спринтерській гонці на етапі Кубку світу з біатлону в Обергофі. Тренери вирішили не ризикувати, бо спортсменка відчула нездужання безпосередньо у день гонки. Як розповів старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець, Валя не дуже добре себе почувала. «А у такому випадку спортсмена краще
    • Сьогодні, 18:59
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    Валя Семеренко. Фото ФБУ
    Валя Семеренко. Фото ФБУ

    Поки що українка отримала відпочинок на етапі в Обергофі

    Стала відома причина неучасті Валі Семеренко у спринтерській гонці на етапі Кубку світу з біатлону в Обергофі.

    Тренери вирішили не ризикувати, бо спортсменка відчула нездужання безпосередньо у день гонки.

    Як розповів старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець, Валя не дуже добре себе почувала.

    «А у такому випадку спортсмена краще не чіпати, дати йому відпочити. Ризикувати менш ніж за два місяці до Олімпіади сенсу немає. Тим більше, через два дні – естафета, де ми розраховуємо на Валю», - цитує його офіційний сайт Федерації біатлону України.

    «До неділі ще є час, і ми будемо вибирати склад, виходячи зі стану спортсменок», - додав Велепець.

    Окрім того, стало відомо, що Сергій Семенов пропустить спринт, який відбудеться у п’ятницю, 5 січня, через проблеми зі здоров'ям.

    Нагадаємо, першу гонку у новому році виграла Кузьміна, Семеренко та Підгрушна – у третьому десятку.

    біатлон Кубок світу відпочинок спринт
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