Стало відомо, чому Валя Семеренко не вийшла на старт спринту на етапі Кубку світу
- Сьогодні, 18:59
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Поки що українка отримала відпочинок на етапі в Обергофі
Стала відома причина неучасті Валі Семеренко у спринтерській гонці на етапі Кубку світу з біатлону в Обергофі.
Тренери вирішили не ризикувати, бо спортсменка відчула нездужання безпосередньо у день гонки.
Як розповів старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець, Валя не дуже добре себе почувала.
«А у такому випадку спортсмена краще не чіпати, дати йому відпочити. Ризикувати менш ніж за два місяці до Олімпіади сенсу немає. Тим більше, через два дні – естафета, де ми розраховуємо на Валю», - цитує його офіційний сайт Федерації біатлону України.
«До неділі ще є час, і ми будемо вибирати склад, виходячи зі стану спортсменок», - додав Велепець.
Окрім того, стало відомо, що Сергій Семенов пропустить спринт, який відбудеться у п’ятницю, 5 січня, через проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, першу гонку у новому році виграла Кузьміна, Семеренко та Підгрушна – у третьому десятку.