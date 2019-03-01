Стало відомо, де в Україні пройдуть матчі Золотої Євроліги-2019 з волейболу



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Чоловіча збірної України з болейболу cev.eu

Змагання відбудуться в період із 25 травня по 15 червня

Ужгород та Запоріжжя приймуть матчі Золотої Євроліги-2019 з волейболу. Чоловіча національна збірна проведе зустрічі в Запоріжжі, а ігри жіночої збірної прийматиме Ужгород. Про це стало відомо на інформаційному порталі «Акцент».

Змагання обох команд відбудуться в період із 25 травня по 15 червня.

Чоловіча збірна потрапила до групи «С». Їхніми суперниками стали Фінляндія, Чехія та Білорусь.

Жіноча національна команда потрапила до групи «А» і проведе матчі з гравцями із Чехії, Словаччини та Швеції.

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