Стало відомо, хто очолить жіночу збірну України з хокею



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Вадим Радченко. Фото ФХУ

Вадим Радченко працюватиме з командою під час кваліфікації до чемпіонату світу

У вівторок, 14 серпня, виконком Федерації хокею України призначив головного тренера національної жіночої збірної команди України з хокею.

Ним став Вадим Олександрович Радченко, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

44-річний спеціаліст у попередньому сезоні привів до золотих нагород національного чемпіонату харківську команду «Пантери».

До цього Вадим Олександрович у сезоні 2015-2016 років очолював команду «Юність» (Харків), а раніше працював тренером у харківській СДЮСШОР.

Дати навчально-тренувальних зборів команди у сезоні 2018-2019 років будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, що на початку 2019 року вперше за всю історію хокею серед жінок Україна братиме участь у кваліфікації до чемпіонату світу.

Суперницями нашої збірної за вихід до Дивізіону ІІВ будуть команди Бельгії, ПАР, Гонконгу та Болгарії.