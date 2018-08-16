  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, хто очолить жіночу збірну України з хокею

    • Розсилка
    Вадим Радченко. Фото ФХУ - Стало відомо, хто очолить жіночу збірну України з хокею
    Вадим Радченко. Фото ФХУ

    Вадим Радченко працюватиме з командою під час кваліфікації до чемпіонату світу

    У вівторок, 14 серпня, виконком Федерації хокею України призначив головного тренера національної жіночої збірної команди України з хокею.

    Ним став Вадим Олександрович Радченко, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

    44-річний спеціаліст у попередньому сезоні привів до золотих нагород національного чемпіонату харківську команду «Пантери».

    До цього Вадим Олександрович у сезоні 2015-2016 років очолював команду «Юність» (Харків), а раніше працював тренером у харківській СДЮСШОР.

    Дати навчально-тренувальних зборів команди у сезоні 2018-2019 років будуть оприлюднені пізніше.

    Нагадаємо, що на початку 2019 року вперше за всю історію хокею серед жінок Україна братиме участь у кваліфікації до чемпіонату світу.

    Суперницями нашої збірної за вихід до Дивізіону ІІВ будуть команди Бельгії, ПАР, Гонконгу та Болгарії.

    чемпіонат світу Збірна України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ