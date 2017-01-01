Стало відомо, хто понесе олімпійський вогонь зимової Олімпіади-2018
- Сьогодні, 09:33
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Йоанна Єджейчик. Фото: Getty Images
Цікаво, що олімпійський вогонь понесе представниця неолімпійсього виду спорту
Екс-чемпіонка UFC у вазі соломинки Йоанна Єджейчик (15-1) буде нести олімпійський вогонь під час естафети перед початком зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї.
За словами Йоанни, для неї це величезна честь, як представниці неолімпійського виду спорту - MMA.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2018 відбудуться у південнокорейському місті Пхьончхані з 9-го до 25 лютого 2018 року.
Слід зазначити, що до естафети олімпійського вогню вперше залучили роботів.