Стало відомо, хто понесе олімпійський вогонь зимової Олімпіади-2018

Цікаво, що олімпійський вогонь понесе представниця неолімпійсього виду спорту

Екс-чемпіонка UFC у вазі соломинки Йоанна Єджейчик (15-1) буде нести олімпійський вогонь під час естафети перед початком зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї. За словами Йоанни, для неї це величезна честь, як представниці неолімпійського виду спорту - MMA. Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2018 відбудуться у південнокорейському місті



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Йоанна Єджейчик. Фото: Getty Images

Цікаво, що олімпійський вогонь понесе представниця неолімпійсього виду спорту

Екс-чемпіонка UFC у вазі соломинки Йоанна Єджейчик (15-1) буде нести олімпійський вогонь під час естафети перед початком зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї.

За словами Йоанни, для неї це величезна честь, як представниці неолімпійського виду спорту - MMA.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2018 відбудуться у південнокорейському місті Пхьончхані з 9-го до 25 лютого 2018 року.

Слід зазначити, що до естафети олімпійського вогню вперше залучили роботів.