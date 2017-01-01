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    Стало відомо, хто понесе олімпійський вогонь зимової Олімпіади-2018

    Цікаво, що олімпійський вогонь понесе представниця неолімпійсього виду спорту
    Екс-чемпіонка UFC у вазі соломинки Йоанна Єджейчик (15-1) буде нести олімпійський вогонь під час естафети перед початком зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї. За словами Йоанни, для неї це величезна честь, як представниці неолімпійського виду спорту - MMA. Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2018 відбудуться у південнокорейському місті
    • Сьогодні, 09:33
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    Йоанна Єджейчик. Фото: Getty Images
    Йоанна Єджейчик. Фото: Getty Images

    Цікаво, що олімпійський вогонь понесе представниця неолімпійсього виду спорту

    Екс-чемпіонка UFC у вазі соломинки Йоанна Єджейчик (15-1) буде нести олімпійський вогонь під час естафети перед початком зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї.

    За словами Йоанни, для неї це величезна честь, як представниці неолімпійського виду спорту - MMA.

    Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2018 відбудуться у південнокорейському місті Пхьончхані з 9-го до 25 лютого 2018 року.

    Слід зазначити, що до естафети олімпійського вогню вперше залучили роботів.

    Олімпійські Ігри MMA
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