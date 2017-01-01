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    Стало відомо, хто стане новим головним тренером «Волині»

    Також відомо ім'я нового директора спортивного департаменту клубу
    Новим головним тренером «Волині» стане Віктор Богатир. Про це буде оголошено найближчим часом. Останнім місцем роботи 48-річного фахівця був друголіговий «Мир». Спортивний департамент клубу очолить Валентин Кошельник, який, за рішенням фактичного власника «Волині» Ігоря Палиці, виконуватиме основні функції
    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка
    Віктор Богатир
    Віктор Богатир

    Також відомо ім'я нового директора спортивного департаменту клубу

    Новим головним тренером «Волині» стане Віктор Богатир.

    Про це буде оголошено найближчим часом.

    Останнім місцем роботи 48-річного фахівця був друголіговий «Мир».

    Спортивний департамент клубу очолить Валентин Кошельник, який, за рішенням фактичного власника «Волині» Ігоря Палиці, виконуватиме основні функції керівника.

    Раніше повідомлялося, що Віталій Кварцяний покинув посаду президента «Волині».

    Джерело: sportarena.com

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