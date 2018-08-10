Стало відомо, хто тренуватиме у новому сезону хокейний клуб «Крижані Вовки»



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Ігор Архипенко. Фото УХЛ

41-річний фахівець Ігор Архипенко буде поєднувати роботу у ДЮСШ «Крижинка»

Український тренер Ігор Архипенко у новому сезоні буде працювати у тренерському штабі «Крижаних Вовків».

Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги з посиланням на прес-службу броварського клубу.

41-річний фахівець працює тренером з 2001 року, коли він почав займатися з юними хокеїстами у ДЮСШ «Крижинка».

Наразі він є директором цієї школи та працює з гравцями 2003 року народження.

У 2012-2013 та 2015-2016 роках Архипенко працював тренером юніорської збірної України, яка у 2016 році стала бронзовим призером чемпіонату світу у Дивізіоні B1.

У 2012-2014 роках 41-річний фахівець працював у штабі ХК «Кременчук».

Раніше команду Миколи Сидорова вже посилили Соломон Шапіро, Сергій Микульчик та Олексій Овчинников, які у минулому сезоні виступали у складі броварської команди.

«Крижані Вовки» під час хокейного міжсезоння змінили свою назву і логотип, а також переїхали на нову арену – домашні матчі у сезоні-2018/19 броварська команда буде грати на льодовій арені у Києві по вулиці Шалетт.