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    Стало відомо, коли буде підписаний контракт на бій Ломаченко-Лінарес

    Василь Ломаченко заявив, що зараз йдуть переговори з приводу бою
    Український боксер Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) свій наступний бій, швидше за все, проведе проти Хорхе Лінареса. Про це інформує видання euro.com.ua. На прес-конференції в Києві, яка відбулася 10 лютого, спортсмен заявив, що зараз йдуть переговори і протягом тижня буде підписано контракт на бій. «Промоутери вже утрясають нюанси і
    • Сьогодні, 22:26
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    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

    Василь Ломаченко заявив, що зараз йдуть переговори з приводу бою

    Український боксер Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) свій наступний бій, швидше за все, проведе проти Хорхе Лінареса.

    Про це інформує видання euro.com.ua.

    На прес-конференції в Києві, яка відбулася 10 лютого, спортсмен заявив, що зараз йдуть переговори і протягом тижня буде підписано контракт на бій.

    «Промоутери вже утрясають нюанси і сказали, що протягом тижня підпишуть контракт на бій. На 90% це буде Лінарес, 12 травня в Нью-Йорку на великій арені», - заявив українець.

    Нагадаємо, що Ломаченко оригінально викликав Лінареса на поєдинок.

    Василь Ломаченко
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