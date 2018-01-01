Стало відомо, коли буде підписаний контракт на бій Ломаченко-Лінарес

Василь Ломаченко заявив, що зараз йдуть переговори з приводу бою

Український боксер Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) свій наступний бій, швидше за все, проведе проти Хорхе Лінареса. Про це інформує видання euro.com.ua. На прес-конференції в Києві, яка відбулася 10 лютого, спортсмен заявив, що зараз йдуть переговори і протягом тижня буде підписано контракт на бій. «Промоутери вже утрясають нюанси і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Василь Ломаченко заявив, що зараз йдуть переговори з приводу бою

Український боксер Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) свій наступний бій, швидше за все, проведе проти Хорхе Лінареса.

Про це інформує видання euro.com.ua.

На прес-конференції в Києві, яка відбулася 10 лютого, спортсмен заявив, що зараз йдуть переговори і протягом тижня буде підписано контракт на бій.

«Промоутери вже утрясають нюанси і сказали, що протягом тижня підпишуть контракт на бій. На 90% це буде Лінарес, 12 травня в Нью-Йорку на великій арені», - заявив українець.

Нагадаємо, що Ломаченко оригінально викликав Лінареса на поєдинок.