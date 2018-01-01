Стало відомо, коли буде підписаний контракт на бій Ломаченко-Лінарес
- Сьогодні, 22:26
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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
Василь Ломаченко заявив, що зараз йдуть переговори з приводу бою
Український боксер Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) свій наступний бій, швидше за все, проведе проти Хорхе Лінареса.
Про це інформує видання euro.com.ua.
На прес-конференції в Києві, яка відбулася 10 лютого, спортсмен заявив, що зараз йдуть переговори і протягом тижня буде підписано контракт на бій.
«Промоутери вже утрясають нюанси і сказали, що протягом тижня підпишуть контракт на бій. На 90% це буде Лінарес, 12 травня в Нью-Йорку на великій арені», - заявив українець.
Нагадаємо, що Ломаченко оригінально викликав Лінареса на поєдинок.