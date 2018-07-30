Стало відомо, коли «Черкаські Мавпи» та «Дніпро» дізнаються суперників у Кубку Європи ФІБА



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На цій стадії наші команди будуть сіяними

У вівторок, 31 липня, відбудеться жеребкування Кубка Європи ФІБА, яке визначить суперників «Черкаських Мавп» та «Дніпра».

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, обидва учасники від України починають єврокубковий сезон у першому раунді кваліфікації Кубка Європи ФІБА.

На цій стадії наші команди будуть сіяними. Серед ймовірних суперників «Кьонгсберг» (Норвегія), «Світави» (Чехія), «Лавріо» (Греція), «Катайя» (Фінляндія), «Іроні» (НЦ, Ізраїль).

П’ять переможців першого раунду приєднаються в другому раунді кваліфікації до 11-ти інших команд.

Вісім переможців другого раунду кваліфікації виходять в груповий етап змагань.