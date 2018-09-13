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    Стало відомо, коли відбудеться перенесений матч Прем'єр-ліги «Маріуполь» - «Динамо»

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    Фото ФК &laquo;Маріуполь&raquo; - Стало відомо, коли відбудеться перенесений матч Прем'єр-ліги «Маріуполь» - «Динамо»
    Фото ФК «Маріуполь»

    Команди зустрінуться у Маріуполі 26 вересня

    Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати та час початку ігор 12-го туру чемпіонату.

    Так, поєдинок «Маріуполь» - «Зоря» відбудеться на стадіоні імені В. Бойка 20 жовтня.

    Початок – о 14:00, інформує офіційний сайт маріупольського клубу.

    Також стало відомо, що матч «Маріуполь» - «Динамо» відбудеться на цьому ж стадіоні 26 вересня.

    Стартовий свисток рефері пролунає о 17:00.

    У неділю ж, 16 вересня, ФК «Маріуполь» проведе виїзну зустріч з «Олімпіком» у Києві.

    Наразі маріупольська команда готується саме до цього поєдинку.

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