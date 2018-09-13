Стало відомо, коли відбудеться перенесений матч Прем'єр-ліги «Маріуполь» - «Динамо»



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Фото ФК «Маріуполь»

Команди зустрінуться у Маріуполі 26 вересня

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати та час початку ігор 12-го туру чемпіонату.

Так, поєдинок «Маріуполь» - «Зоря» відбудеться на стадіоні імені В. Бойка 20 жовтня.

Початок – о 14:00, інформує офіційний сайт маріупольського клубу.

Також стало відомо, що матч «Маріуполь» - «Динамо» відбудеться на цьому ж стадіоні 26 вересня.

Стартовий свисток рефері пролунає о 17:00.

У неділю ж, 16 вересня, ФК «Маріуполь» проведе виїзну зустріч з «Олімпіком» у Києві.

Наразі маріупольська команда готується саме до цього поєдинку.