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    Стало відомо, коли відбудеться жеребкування другої частини УПЛ

    У другому етапі змагань 12 команд-учасниць будуть поділені на дві шістки
    Українська Прем'єр-ліга оголосила дату та час проведення жеребкування другого етапу чемпіонату з футболу. Про це повідомляє сайт Української Прем’єр-ліги. Жеребкування другого етапу сезону УПЛ 2017/18 відбудеться 13 лютого, о 14:00. На цей же час призначена і презентація нового автомобільного партнера Української Прем'єр-Ліги. У другому
    • Сьогодні, 12:29
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    Українська Прем&rsquo;єр-ліга
    Українська Прем’єр-ліга

    У другому етапі змагань 12 команд-учасниць будуть поділені на дві шістки

    Українська Прем'єр-ліга оголосила дату та час проведення жеребкування другого етапу чемпіонату з футболу.

    Про це повідомляє сайт Української Прем’єр-ліги.

    Жеребкування другого етапу сезону УПЛ 2017/18 відбудеться 13 лютого, о 14:00.

    На цей же час призначена і презентація нового автомобільного партнера Української Прем'єр-Ліги.

    У другому етапі змагань 12 команд-учасниць будуть поділені на дві шістки: перша буде боротися за чемпіонство і єврокубки, друга - за виживання. Команди, які займуть 10-е і 11-е місця візьмуть участь в стикових матчах з клубами, що фінішували на 2-й і 3-й сходинці в Першій лізі. А остання команда чемпіонату вилетить в нижчий дивізіон.

    Після 19 турів УПЛ визначилися тільки дві команди, які точно потраплять в верхню шістку – «Динамо» і «Шахтар».

    Ще на чотири місця претендують відразу вісім клубів, при цьому найбільші шанси має «Ворскла», що йде на 3-му місці з перевагою над найближчим суперників в особі «Зорі» в 4 очки (31 проти 27).

    жеребкування Прем'єр Ліга
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