Стало відомо, коли відбудеться жеребкування матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу

Базовий день проведення матчів — 18 квітня

Найближчої п’ятниці, 2 березня, на стадіоні «Дніпро-Арена» у Дніпрі відбудеться жеребкування півфінальних матчів розіграшу Кубка України сезону-2017/2018. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. У церемонії, яка розпочнеться о 14.00, візьмуть участь чотири команди — три колективи Прем’єр-ліги та один