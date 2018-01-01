Стало відомо, коли відбудеться жеребкування матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу
- Сьогодні, 14:30
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Базовий день проведення матчів — 18 квітня
Найближчої п’ятниці, 2 березня, на стадіоні «Дніпро-Арена» у Дніпрі відбудеться жеребкування півфінальних матчів розіграшу Кубка України сезону-2017/2018.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У церемонії, яка розпочнеться о 14.00, візьмуть участь чотири команди — три колективи Прем’єр-ліги та один представник другої ліги.
Жеребкування буде сліпим.
Базовий день проведення матчів — 18 квітня.
Команди, які братимуть участь в 1/2 фіналу Кубку України:
«Шахтар» (Донецьк)
«Динамо» (Київ)
«Маріуполь» (Маріуполь)
«Дніпро-1» (Дніпро)