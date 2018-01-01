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    Стало відомо, коли відбудеться жеребкування матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу

    Базовий день проведення матчів — 18 квітня
    Найближчої п’ятниці, 2 березня, на стадіоні «Дніпро-Арена» у Дніпрі відбудеться жеребкування півфінальних матчів розіграшу Кубка України сезону-2017/2018. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. У церемонії, яка розпочнеться о 14.00, візьмуть участь чотири команди — три колективи Прем’єр-ліги та один
    • Сьогодні, 14:30
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    Базовий день проведення матчів — 18 квітня

    Найближчої п’ятниці, 2 березня, на стадіоні «Дніпро-Арена» у Дніпрі відбудеться жеребкування півфінальних матчів розіграшу Кубка України сезону-2017/2018.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    У церемонії, яка розпочнеться о 14.00, візьмуть участь чотири команди — три колективи Прем’єр-ліги та один представник другої ліги.

    Жеребкування буде сліпим.

    Базовий день проведення матчів — 18 квітня.

    Команди, які братимуть участь в 1/2 фіналу Кубку України:

    «Шахтар» (Донецьк)

    «Динамо» (Київ)

    «Маріуполь» (Маріуполь)

    «Дніпро-1» (Дніпро)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування ФК «Динамо» «Шахтар» ФК «Маріуполь»
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