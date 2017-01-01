Стало відомо, на яких турнірах у 2018 році розпочнуть свої виступи Світоліна та Цуренко

Обидві точно зіграють на Відкритому чемпіонату Австралії

У четвер, 21 грудня, був опублікований заявочний лист на турнір WTA International, який пройде в Тайвані після Відкритого чемпіонату Австралії. Очолює його торішня переможниця змагань українка Еліна Світоліна. У минулому році для Еліни виграш цього турніру став першим з п'яти завойованих в 2017 титулів. На змагання також заявлені Леся Цуренко і



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Леся Цуренко та Еліна Світоліна

Обидві точно зіграють на Відкритому чемпіонату Австралії

У четвер, 21 грудня, був опублікований заявочний лист на турнір WTA International, який пройде в Тайвані після Відкритого чемпіонату Австралії.

Очолює його торішня переможниця змагань українка Еліна Світоліна.

У минулому році для Еліни виграш цього турніру став першим з п'яти завойованих в 2017 титулів.

На змагання також заявлені Леся Цуренко і Катерина Козлова.

Щодо Цуренко, то Леся вже представила свій розклад на зимові турніри 2018 року.

42-я ракетка світу розпочне виступи в Австралії на кортах в Брісбені і Хобарті.

Потім українка зіграє на Australian Open, а в лютому вирушить в Доху і Дубай.

Закінчувати зимову серію турнірів Цуренко буде на турнірі в Мексиці, де в 2017 році виграла титул.

Джерело: sapronov-tennis.org