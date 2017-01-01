  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, на яких турнірах у 2018 році розпочнуть свої виступи Світоліна та Цуренко

    Обидві точно зіграють на Відкритому чемпіонату Австралії
    У четвер, 21 грудня, був опублікований заявочний лист на турнір WTA International, який пройде в Тайвані після Відкритого чемпіонату Австралії. Очолює його торішня переможниця змагань українка Еліна Світоліна. У минулому році для Еліни виграш цього турніру став першим з п'яти завойованих в 2017 титулів. На змагання також заявлені Леся Цуренко і
    • Вчора, 09:07
    • Розсилка
    Леся Цуренко та Еліна Світоліна
    Леся Цуренко та Еліна Світоліна

    Обидві точно зіграють на Відкритому чемпіонату Австралії

    У четвер, 21 грудня, був опублікований заявочний лист на турнір WTA International, який пройде в Тайвані після Відкритого чемпіонату Австралії.

    Очолює його торішня переможниця змагань українка Еліна Світоліна.

    У минулому році для Еліни виграш цього турніру став першим з п'яти завойованих в 2017 титулів.

    На змагання також заявлені Леся Цуренко і Катерина Козлова.

    Щодо Цуренко, то Леся вже представила свій розклад на зимові турніри 2018 року.

    42-я ракетка світу розпочне виступи в Австралії на кортах в Брісбені і Хобарті.

    Потім українка зіграє на Australian Open, а в лютому вирушить в Доху і Дубай.

    Закінчувати зимову серію турнірів Цуренко буде на турнірі в Мексиці, де в 2017 році виграла титул.

    Джерело: sapronov-tennis.org

    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ