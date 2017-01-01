Стало відомо, на яких турнірах у 2018 році розпочнуть свої виступи Світоліна та Цуренко
- Вчора, 09:07
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Обидві точно зіграють на Відкритому чемпіонату Австралії
У четвер, 21 грудня, був опублікований заявочний лист на турнір WTA International, який пройде в Тайвані після Відкритого чемпіонату Австралії.
Очолює його торішня переможниця змагань українка Еліна Світоліна.
У минулому році для Еліни виграш цього турніру став першим з п'яти завойованих в 2017 титулів.
На змагання також заявлені Леся Цуренко і Катерина Козлова.
Щодо Цуренко, то Леся вже представила свій розклад на зимові турніри 2018 року.
42-я ракетка світу розпочне виступи в Австралії на кортах в Брісбені і Хобарті.
Потім українка зіграє на Australian Open, а в лютому вирушить в Доху і Дубай.
Закінчувати зимову серію турнірів Цуренко буде на турнірі в Мексиці, де в 2017 році виграла титул.
Джерело: sapronov-tennis.org