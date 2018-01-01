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    Стало відомо, під яким ігровим номером український голкіпер буде виступати за «Депортиво»

    Коваль буде конкурувати за місце в стартовому складі одразу з чотирма воротарями
    Воротар іспанського «Депортиво» Максим Коваль виступатиме за нову команду під 14-м номером. Про це повідомляє офіційний сайт Прімери. Нагадаємо, Коваль був орендований іспанським клубом у київського «Динамо» до кінця сезону з опцією викупу. Цікаво, що в команді присутні ще чотири воротарі - Рубен, Пржемислав Титонь,
    • Сьогодні, 16:17
    • Розсилка
    Максим Коваль. Фото: T<span>witter.com/RCDeportlvo</span>
    Максим Коваль. Фото: Twitter.com/RCDeportlvo

    Коваль буде конкурувати за місце в стартовому складі одразу з чотирма воротарями

    Воротар іспанського «Депортиво» Максим Коваль виступатиме за нову команду під 14-м номером.

    Про це повідомляє офіційний сайт Прімери.

    Нагадаємо, Коваль був орендований іспанським клубом у київського «Динамо» до кінця сезону з опцією викупу.

    Цікаво, що в команді присутні ще чотири воротарі - Рубен, Пржемислав Титонь, Костел Пантілімон і Френсіс Узохо.

    Кожен з них виходив на матчі чемпіонату Іспанії в цьому сезоні.

    «Депортиво» бореться за виживання, займаючи на даний момент 18-й рядок у турнірній таблиці.

    Нагадаємо, «Депортиво» орендував Коваля до кінця поточного сезону з правом викупу.

    Контракт воротаря з «Динамо» розрахований до літа 2020 року.

    Джерело: xsport.ua

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