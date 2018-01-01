Стало відомо, під яким ігровим номером український голкіпер буде виступати за «Депортиво»
- Сьогодні, 16:17
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Максим Коваль. Фото: Twitter.com/RCDeportlvo
Коваль буде конкурувати за місце в стартовому складі одразу з чотирма воротарями
Воротар іспанського «Депортиво» Максим Коваль виступатиме за нову команду під 14-м номером.
Про це повідомляє офіційний сайт Прімери.
Нагадаємо, Коваль був орендований іспанським клубом у київського «Динамо» до кінця сезону з опцією викупу.
Цікаво, що в команді присутні ще чотири воротарі - Рубен, Пржемислав Титонь, Костел Пантілімон і Френсіс Узохо.
Кожен з них виходив на матчі чемпіонату Іспанії в цьому сезоні.
«Депортиво» бореться за виживання, займаючи на даний момент 18-й рядок у турнірній таблиці.
Нагадаємо, «Депортиво» орендував Коваля до кінця поточного сезону з правом викупу.
Контракт воротаря з «Динамо» розрахований до літа 2020 року.
Джерело: xsport.ua