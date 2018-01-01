Стало відомо, під яким ігровим номером український голкіпер буде виступати за «Депортиво»

Коваль буде конкурувати за місце в стартовому складі одразу з чотирма воротарями

Воротар іспанського «Депортиво» Максим Коваль виступатиме за нову команду під 14-м номером. Про це повідомляє офіційний сайт Прімери. Нагадаємо, Коваль був орендований іспанським клубом у київського «Динамо» до кінця сезону з опцією викупу. Цікаво, що в команді присутні ще чотири воротарі - Рубен, Пржемислав Титонь,



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Максим Коваль. Фото: T witter.com/RCDeportlvo

Коваль буде конкурувати за місце в стартовому складі одразу з чотирма воротарями

Воротар іспанського «Депортиво» Максим Коваль виступатиме за нову команду під 14-м номером.

Про це повідомляє офіційний сайт Прімери.

Нагадаємо, Коваль був орендований іспанським клубом у київського «Динамо» до кінця сезону з опцією викупу.

Цікаво, що в команді присутні ще чотири воротарі - Рубен, Пржемислав Титонь, Костел Пантілімон і Френсіс Узохо.

Кожен з них виходив на матчі чемпіонату Іспанії в цьому сезоні.

«Депортиво» бореться за виживання, займаючи на даний момент 18-й рядок у турнірній таблиці.

Нагадаємо, «Депортиво» орендував Коваля до кінця поточного сезону з правом викупу.

Контракт воротаря з «Динамо» розрахований до літа 2020 року.

Джерело: xsport.ua