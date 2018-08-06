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    ЗМІ: «Динамо» підписало форварда «Дніпра-1», який є лідером збірної України U-19

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    Владислав Супряга - ЗМІ: «Динамо» підписало форварда «Дніпра-1», який є лідером збірної України U-19
    Владислав Супряга

    Гравця також намагалися підписати іноземні клуби

    Форвард «Дніпра-1» Владислав Супряга став гравцем «Динамо».

    Про це повідомляє FootballHub.

    Деталі переходу не повідомляються.

    Раніше повідомлялося, що «Дніпро-1» відхилив пропозицію «Аякса» по 18-річному футболісту до Євро-2018.

    Нідерландський клуб пропонував три мільйони євро.

    За підсумками Євро-2018, УЄФА включив Супрягу в збірну турніру, на якому він провів чотири матчі і забив один гол.

    Раніше повідомлялося, що СПАЛ пропонував «Дніпру-1» один мільйон євро за Супрягу.

    У минулому сезоні другої ліги Супряга провів у складі команди Михайленка 22 матчі і забив сім голів.

    Раніше повідомлялося, що Супряга потрапив у сферу інтересів данського футбольного клубу «Мідтьюлланд».

    Джерело: FootballHub

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