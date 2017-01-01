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    Стало відомо, скільки преміальних отримали гравці «Реалу» за 2017-ий рік

    Керівництво «вершкових» вирішило щедро заохотити своїх футболістів
    Для мадридського «Реала» 2017-ий рік став одним з найуспішніших в історії клубу. Команда захистила титул тріумфатора Ліги чемпіонів, виграла перший за п'ять років чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і перемогла на Клубному чемпіонаті світу. Як повідомляє Marca, керівництво «вершкових» вирішило щедро
    • Сьогодні, 17:46
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    <p>ФК &laquo;Реал&raquo;. Фото: Getty Images</p>

    ФК «Реал». Фото: Getty Images

    Керівництво «вершкових» вирішило щедро заохотити своїх футболістів

    Для мадридського «Реала» 2017-ий рік став одним з найуспішніших в історії клубу. Команда захистила титул тріумфатора Ліги чемпіонів, виграла перший за п'ять років чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і перемогла на Клубному чемпіонаті світу.

    Як повідомляє Marca, керівництво «вершкових» вирішило щедро заохотити Кріштіану Роналду і його партнерів.

    За даними видання, кожен футболіст і тренер команди отримав під Новий рік додаткову премію в розмірі 2 мільйонів євро. Це рекордні преміальні в історії мадридського гранда.

    Джерело: zbirna.com

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