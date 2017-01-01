Стало відомо, скільки преміальних отримали гравці «Реалу» за 2017-ий рік

Керівництво «вершкових» вирішило щедро заохотити своїх футболістів

Для мадридського «Реала» 2017-ий рік став одним з найуспішніших в історії клубу. Команда захистила титул тріумфатора Ліги чемпіонів, виграла перший за п'ять років чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і перемогла на Клубному чемпіонаті світу. Як повідомляє Marca, керівництво «вершкових» вирішило щедро



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ФК «Реал». Фото: Getty Images

Керівництво «вершкових» вирішило щедро заохотити своїх футболістів

Для мадридського «Реала» 2017-ий рік став одним з найуспішніших в історії клубу. Команда захистила титул тріумфатора Ліги чемпіонів, виграла перший за п'ять років чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і перемогла на Клубному чемпіонаті світу.

Як повідомляє Marca, керівництво «вершкових» вирішило щедро заохотити Кріштіану Роналду і його партнерів.

За даними видання, кожен футболіст і тренер команди отримав під Новий рік додаткову премію в розмірі 2 мільйонів євро. Це рекордні преміальні в історії мадридського гранда.

Джерело: zbirna.com