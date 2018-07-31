Стало відомо, у яку суму прихильникам «Динамо» обійдеться квиток на матч зі «Славією» у Празі



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Вартість перепустки на матч Ліги чемпіонів – 15 доларів

«Динамо» новий євросезон розпочинає 7 серпня матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти чеської «Славії».

Зустріч пройде на «Еден Арені» у Празі, інформує офіційний сайт київського клубу.

Уболівальникам київського «Динамо» виділено сектори №119, №120, №121 стадіону. Ціна квитка – 15 доларів США.

«Придбати квитки до «динамівського» сектору можна з вівторка, 31 липня, по четвер, 2 серпня, з 10:00 до 18:00 та у п’ятницю з 10:00 до 17:00 у приміщенні фан-клубу ФК «Динамо» (Київ)», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

«При собі необхідно мати посвідчення особи (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, права) на кожного відвідувача матчу, а також необхідну суму у валюті без решти», - додається.

Зазначається, що вхід на матч буде здійснюватися за наявності в уболівальника квитка та посвідчення особи.

«Інформацію щодо продажу квитків для вболівальників «Динамо» у Чехії буде опубліковано на сайті додатково», - підсумовується у повідомленні.