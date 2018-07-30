Стало відомо, які арбітри розсудять «Маріуполь» і «Юргорден» в Одесі
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На матч призначена бригада суддів з Ірландії
2 серпня в Одесі на стадіоні «Чорноморець» відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи ФК «Маріуполь» - «Юргорден».
Гра розпочнеться о 20:00, інформує офіційний сайт маріупольського клубу.
Головним арбітром призначено Роберта Харві.
Йому допомагатимуть Вейн Макдонелл і Дермут Брутон.
Четвертий арбітр – Бернард Коноллі.
Усі рефері представляють Ірландію.
Роберт Харві народився 9 вересня 1988 року. З 2015 року Роберт працює на міжнародній арені, проводячи матчі юнацького чемпіонату Європи та Юнацької ліги УЄФА.
В активі рефері два матчі Ліги Європи.
Нагадаємо, «Маріуполь» зіграв унічию у матчі Ліги Європи у Швеції.
Тренер «Маріуполя» після того результату залишився задоволений дебютом команди у єврокубках.