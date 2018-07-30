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    Стало відомо, які арбітри розсудять «Маріуполь» і «Юргорден» в Одесі

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    Роберт Харві - Стало відомо, які арбітри розсудять «Маріуполь» і «Юргорден» в Одесі
    Роберт Харві

    На матч призначена бригада суддів з Ірландії

    2 серпня в Одесі на стадіоні «Чорноморець» відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи ФК «Маріуполь» - «Юргорден».

    Гра розпочнеться о 20:00, інформує офіційний сайт маріупольського клубу.

    Головним арбітром призначено Роберта Харві.

    Йому допомагатимуть Вейн Макдонелл і Дермут Брутон.

    Четвертий арбітр – Бернард Коноллі.

    Усі рефері представляють Ірландію.

    Роберт Харві народився 9 вересня 1988 року. З 2015 року Роберт працює на міжнародній арені, проводячи матчі юнацького чемпіонату Європи та Юнацької ліги УЄФА.

    В активі рефері два матчі Ліги Європи.

    Нагадаємо, «Маріуполь» зіграв унічию у матчі Ліги Європи у Швеції.

    Тренер «Маріуполя» після того результату залишився задоволений дебютом команди у єврокубках.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Маріуполь»
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