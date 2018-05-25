  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, які команди зіграють у фінальному етапі чемпіонату України з хокею серед аматорів

    • Розсилка
    Фото ФХУ - Стало відомо, які команди зіграють у фінальному етапі чемпіонату України з хокею серед аматорів
    Фото ФХУ

    За титул найкращого змагатимуться вісім колективів

    Цього тижня остаточно визначилися учасники прем'єрного чемпіонату України з хокею серед аматорів.

    За головний приз змагань поборються вісім колективів, які стали переможцями восьми регіональних чемпіонатів, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

    Це команди: «Сіріус» (м. Київ), «Рось» (м. Біла Церква, Київська область), «Харківські Тигри» (м. Харків), «Маяк» (м. Вінниця), «Криворізькі Яструби» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область), «Легіон» (м. Хмельницький), ХК «Луцьк» та ХК «Суми».

    У четвер, 24 травня, відбулася процедура жеребкування команд, згідно якої до групи А потрапили команди «Харківські Тигри», «Криворізькі Яструби», «Легіон» та ХК «Луцьк».

    Квартет команд групи Б склали «Сіріус», «Рось», «Маяк» та ХК «Суми».

    На першому етапі команди зіграють одноколовий турнір у своїх групах, за підсумком якого відбудуться стикові поєдинки.

    Стикові матчі відбудуться у другий ігровий день змагання.

    Усі матчі відбудуться 26-27 травня на льоду арени «Льодограй» у місті Богуславі.

    Формат проведення матчів – три періоди по 20 хвилин «брудного» часу без фіксації прокидань. У випадку нічийного результату в основний час гри команди визначать долю переможця матчу у серії післяматчевих кидків.

    чемпіонат України жеребкування хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ