Стало відомо, які команди зіграють у фінальному етапі чемпіонату України з хокею серед аматорів

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Фото ФХУ

За титул найкращого змагатимуться вісім колективів

Цього тижня остаточно визначилися учасники прем'єрного чемпіонату України з хокею серед аматорів.

За головний приз змагань поборються вісім колективів, які стали переможцями восьми регіональних чемпіонатів, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Це команди: «Сіріус» (м. Київ), «Рось» (м. Біла Церква, Київська область), «Харківські Тигри» (м. Харків), «Маяк» (м. Вінниця), «Криворізькі Яструби» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область), «Легіон» (м. Хмельницький), ХК «Луцьк» та ХК «Суми».

У четвер, 24 травня, відбулася процедура жеребкування команд, згідно якої до групи А потрапили команди «Харківські Тигри», «Криворізькі Яструби», «Легіон» та ХК «Луцьк».

Квартет команд групи Б склали «Сіріус», «Рось», «Маяк» та ХК «Суми».

На першому етапі команди зіграють одноколовий турнір у своїх групах, за підсумком якого відбудуться стикові поєдинки.

Стикові матчі відбудуться у другий ігровий день змагання.

Усі матчі відбудуться 26-27 травня на льоду арени «Льодограй» у місті Богуславі.

Формат проведення матчів – три періоди по 20 хвилин «брудного» часу без фіксації прокидань. У випадку нічийного результату в основний час гри команди визначать долю переможця матчу у серії післяматчевих кидків.