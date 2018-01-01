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    Стало відомо, з ким зіграють збірні України U-20, U-18 та U-17 на чемпіонаті Європи з баскетболу

    Результати жеребкування
    Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С з командами Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини. Про це повідомляється на офіційній сторінці ФІБА в Twitter. Турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня. У свою чергу збірна України U-20 потрапила у групу з командами Франції, Хорватії та
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    Збірна України U-20. Фото: ФБУ
    Збірна України U-20. Фото: ФБУ

    Результати жеребкування

    Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С з командами Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини.

    Про це повідомляється на офіційній сторінці ФІБА в Twitter.

    Турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня.

    У свою чергу збірна України U-20 потрапила у групу з командами Франції, Хорватії та Іспанії.

    Збірна України U-16 зіграє у групі з командами Чехії, Боснії та Герцеговини, Швейцарії, Косова та Білорусі.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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