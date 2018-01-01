Стало відомо, з ким зіграють збірні України U-20, U-18 та U-17 на чемпіонаті Європи з баскетболу
- Сьогодні, 19:58
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Збірна України U-20. Фото: ФБУ
Результати жеребкування
Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С з командами Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини.
Про це повідомляється на офіційній сторінці ФІБА в Twitter.
Турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня.
У свою чергу збірна України U-20 потрапила у групу з командами Франції, Хорватії та Іспанії.
Збірна України U-16 зіграє у групі з командами Чехії, Боснії та Герцеговини, Швейцарії, Косова та Білорусі.
Draw Results #FIBAU16Europe Division B : pic.twitter.com/Z4xONpExbt— FIBA (@FIBA) 16 января 2018 г.
Draw Results #FIBAU18Europe : pic.twitter.com/80jMc6ZtU3— FIBA (@FIBA) 16 января 2018 г.
Draw Results #FIBAU20Europe : pic.twitter.com/3nZM9VfNq8— FIBA (@FIBA) 16 января 2018 г.