Стало відомо, з ким зіграють збірні України U-20, U-18 та U-17 на чемпіонаті Європи з баскетболу

Результати жеребкування

Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С з командами Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини. Про це повідомляється на офіційній сторінці ФІБА в Twitter. Турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня. У свою чергу збірна України U-20 потрапила у групу з командами Франції, Хорватії та



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Збірна України U-20. Фото: ФБУ

Результати жеребкування

Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С з командами Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ФІБА в Twitter.

Турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня.

У свою чергу збірна України U-20 потрапила у групу з командами Франції, Хорватії та Іспанії.

Збірна України U-16 зіграє у групі з командами Чехії, Боснії та Герцеговини, Швейцарії, Косова та Білорусі.