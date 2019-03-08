Стало відомо, за скільки «Шальке» готовий продати Коноплянку



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Німецький клуб вивісив цінник на українського гравця

Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка може покинути клуб влітку, повідомляє портал Transfermarkt з посиланням на німецьке видання Bild.

«Шальке» готовий продати українського футболіста за суму від 3 до 5 млн євро.

На цю суму впливає закінчення контракту влітку 2020 року, а також річна зарплата Коноплянки в розмірі 4,5 млн євро.

«Шальке» купив 29-річного хавбека за 12,5 млн євро в 2017 році. Transfermarkt зараз оцінює його в 10 млн євро.

У поточному сезоні Коноплянка провів 19 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.