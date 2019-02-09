«Баварія» - «Шальке»: Коноплянка мав дві нагоди забити. Але...



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«Баварія» досить легко здолала «Шальке» derwesten.de

Центральний матч 21-го туру Бундесліги приніс перемогу мюнхенцям

Завершальним матчем суботи у 21-му турі німецької Бундесліги була зустріч двох учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - «Баварія» на «Альянц-Арені» приймала «Шальке».

Лівий вінґер ґельзенкірхенців, українець Євген Коноплянка провів у цій зустрічі всі 90 хвилин. І навіть втратив дві нагоди відзначитися. У першому таймі удар Євгена зліва відбив воротар Свен Ульріх. А на початку другої половини майже ідеальну ситуацію для Коноплянки створив, змістившись справа в центр і віддавши вліво, американець Вестон Маккіні. Однак українець був надто прогнозованим, коли почав підбирати м’яч під праву ногу і оборонці його удар заблокували.

«Баварія» здобула досить легку з огляду на події на полі перемогу. Почалося все з того, що стоппер гостей Джеффрі Брума, намагаючись випередити Роберта Левандовскі після ідеального пасу Хамеса Родріґеса, зрізав м’яч у власні ворота.

Піймавши мюнхенців на контратаці, Ахмед Катуджу рахунок зрівняв, але так само швидко після обрізки хавбека «Шальке» на власній половині «Баварія» поновила перевагу. На цей раз Левандовскі використав передачу Хамеса вже самотужки.

У другому ж таймі Роберт, пробивши через себе після навісу зліва, став автором асисту — його удар підкоригував у сітку Серж Ґнабрі.

«Баварія» виграла 3:1 і скоротила відставання від дортмундської «Боруссії» в чемпіонських перегонах до п’яти очок. Трохи раніше «джмелі», ведучи по ходу зустрічі 3:0, примудрилися зіграти внічию 3:3 з «Гоффенгаймом».