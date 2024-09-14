Стартував Чемпіонат світу з футзалу: коли грає Україна та де дивитись матчі

Збірна України свій перший матч проведе 15 вересня проти команди Аргентини

Сьогодні розпочався фінальний турнір чемпіонату світу з футзалу. Як повідомляє Асоціація футзалу України, змагання у період з 14 вересня до 6 жовтня відбудеться у трьох містах Узбекистану – Андижані, Бухарі й Ташкенті.

Збірна України свій перший матч проведе 15 вересня проти команди Аргентини (початок о 18.00).

У групі С також виступають збірні Афганістану та Анголи.

Дивіться прямі трансляції усіх матчів чемпіонату світу з футзалу на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.

Розклад матчів збірної України з футзалу на Чемпіонаті світу 2024

15 вересня

Аргентина – Україна. 18:00

Хумо Арена, Ташкент

18 вересня

Ангола – Україна. 15:30

Хумо Арена, Ташкент

21 вересня

Україна – Афганістан. 18:00

Універсальний спортивний комплекс, Андижан

Дати ймовірних матчів за участі України:

24-27 вересня – 1/8 фіналу

29-30 вересня – 1/4 фіналу

2-3 жовтня – 1/2 фіналу

6 жовтня – Фінал / Матч за 3 місце

Як відомо, Українська збірна з футболу розпочала новий сезон Ліги націй з двох прикрих поразок. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу у відборі на Євро-2025 з футболу. У сьомому поєдинку українціобіграли Сербію з рахунком 2:1.