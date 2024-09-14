Стартував Чемпіонат світу з футзалу: коли грає Україна та де дивитись матчі
Збірна України свій перший матч проведе 15 вересня проти команди Аргентини
Сьогодні розпочався фінальний турнір чемпіонату світу з футзалу. Як повідомляє Асоціація футзалу України, змагання у період з 14 вересня до 6 жовтня відбудеться у трьох містах Узбекистану – Андижані, Бухарі й Ташкенті.
Збірна України свій перший матч проведе 15 вересня проти команди Аргентини (початок о 18.00).
У групі С також виступають збірні Афганістану та Анголи.
Дивіться прямі трансляції усіх матчів чемпіонату світу з футзалу на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.
Розклад матчів збірної України з футзалу на Чемпіонаті світу 2024
15 вересня
Аргентина – Україна. 18:00
Хумо Арена, Ташкент
18 вересня
Ангола – Україна. 15:30
Хумо Арена, Ташкент
21 вересня
Україна – Афганістан. 18:00
Універсальний спортивний комплекс, Андижан
Дати ймовірних матчів за участі України:
24-27 вересня – 1/8 фіналу
29-30 вересня – 1/4 фіналу
2-3 жовтня – 1/2 фіналу
6 жовтня – Фінал / Матч за 3 місце
Як відомо, Українська збірна з футболу розпочала новий сезон Ліги націй з двох прикрих поразок. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.
Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу у відборі на Євро-2025 з футболу. У сьомому поєдинку українціобіграли Сербію з рахунком 2:1.
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