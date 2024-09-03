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Українці здобули ще вісім медалей у п'ятий день Паралімпійських ігор

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українці здобули ще вісім медалей у п'ятий день Паралімпійських ігор
фото з відкритих джерел

У загальнокомандному заліку після 2 вересня збірна України увійшла до десятки найкращих команд світу

Збірна України продовжує вражати на Паралімпійських іграх, завоювавши 8 медалей у п'ятий день змагань. Українські спортсмени поповнили скарбничку команди двома золотими, двома срібними та чотирма бронзовими нагородами. Про це інформує  Міністерство молоді та спорту України.

Плавання

  •  Денис Остапченко – золото на дистанції 50 м на спині (клас S3)
  • Андрій Трусов – срібло на дистанції 400 м вільним стилем (клас S7)
  •  Ілля Яременко – срібло на дистанції 50 м вільним стилем (клас S13)
  •  Сергій Паламарчук – бронза на дистанції 50 м на спині (клас S3)
  •  Олексій Вірченко –бронза на дистанції 50 м вільним стилем (клас S13)
Українці здобули ще вісім медалей у п'ятий день Паралімпійських ігор фото 1

Легка атлетика

  •  Ігор Цвєтов – золото у бігу на 100 м (клас Т35)
  • Олександр Литвиненко – бронза у стрибках у довжину (клас T36)
  •  Зоя Овсій – бронза у метанні диска (клас F53)
Українці здобули ще вісім медалей у п'ятий день Паралімпійських ігор фото 2
Таблиця медалей Паралімпіади
Таблиця медалей Паралімпіади

На цей момент збірна України має 35 медалей (5 золотих, 12 срібних, 18 бронзових) та посідає 10 місце у загальному медальному заліку.

Нагадаємо, вчора українці здобули вісім медалей у четвертий день Паралімпіади-2024.

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Теги: Збірна України паралімпійські ігри

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