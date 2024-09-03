Українці здобули ще вісім медалей у п'ятий день Паралімпійських ігор

У загальнокомандному заліку після 2 вересня збірна України увійшла до десятки найкращих команд світу

Збірна України продовжує вражати на Паралімпійських іграх, завоювавши 8 медалей у п'ятий день змагань. Українські спортсмени поповнили скарбничку команди двома золотими, двома срібними та чотирма бронзовими нагородами. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Плавання

Денис Остапченко – золото на дистанції 50 м на спині (клас S3)

Андрій Трусов – срібло на дистанції 400 м вільним стилем (клас S7)

Ілля Яременко – срібло на дистанції 50 м вільним стилем (клас S13)

Сергій Паламарчук – бронза на дистанції 50 м на спині (клас S3)

Олексій Вірченко –бронза на дистанції 50 м вільним стилем (клас S13)

Легка атлетика

Ігор Цвєтов – золото у бігу на 100 м (клас Т35)

Олександр Литвиненко – бронза у стрибках у довжину (клас T36)

Зоя Овсій – бронза у метанні диска (клас F53)

Таблиця медалей Паралімпіади

На цей момент збірна України має 35 медалей (5 золотих, 12 срібних, 18 бронзових) та посідає 10 місце у загальному медальному заліку.

Нагадаємо, вчора українці здобули вісім медалей у четвертий день Паралімпіади-2024.