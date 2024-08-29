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Україна програла Франції у матчі відбору на Олімпіаду-2026

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна програла Франції у матчі відбору на Олімпіаду-2026
Зустріч завершилася з рахунком 7:2 на користь французів
фото: Федерація хокею України, Facebook

Завтра, 30 серпня, національна команда України зіграє другий матч кваліфікаційного олімпійського турніру проти господарів турніру, команди Латвії

Збірна України з хокею провела перший матч фіналу кваліфікації Олімпіади-2024 проти Франції. Зустріч завершилася з рахунком 7:2 на користь французів. Про це повідомляє Федерація хокею України.  

«Наші хокеїсти гарно почали зустріч з французами, але через власні помилки і слабку реалізацію моментів ще в першому періоді пропустили двічі і не відповіли жодного разу. Далі команда Франції лише розвивала свій успіх», – йдеться у повідомленні. 

У Федерації віддали належне національній збірній, яка в заключній третині не кинула боротися і навіть закинула дві красивих шайби:

Віталій Лялька вразив ворота фірмовим кидком із свого «офісу», а Олександр Пересунько обікрав суперника і переграв голкіпера суперників у меншості. У підсумку – 2:7. 

Завтра, 30 серпня, національна команда України зіграє другий матч кваліфікаційного олімпійського турніру проти господарів турніру, команди Латвії. Початок зустрічі – 20:00. 

Відбір на Олімпіаду-2026. Група E

Франція – Україна 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Шайби: 08:47 Чакіашвілі - 1:0, 15:33 Да Коста (Аувіту, Тексьє) - 2:0, 24:11 Беллмар - 3:0, 28:22 Трейлле (Чакіашвілі, Дьюбе) - 4:0, 29:50 Дьюбе (Бозон) - 5:0, 43:08 Лялька (Пангелов-Юлдашев, Денискін - більш) - 5:1, 44:41 Перрет (Фабре) - 6:1, 49:41 Бертран (Тексьє, Да Коста) - 7:1, 58:42 Пересунько (менш) - 7:2

Воротарі: Папійон – Дьяченко (Захарченко)

Кидки: 34 – 27

Нагадаємо, колишній хокеїст збірної України з хокею і ексспівробітник Федерації хокею України В’ячеслав Завальнюк увійшов до тренерського штабу клубу російської Молодіжної хокейної ліги «Чайка» з Нижнього Новгорода. Федерація хокею України засудила такі дії колишнього українського хокеїста.

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Теги: Франція Збірна України Україна Facebook хокей Федерація хокею України

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