Україна – Албанія: де дивитися трансляцію матчу Ліги націй

Суперниками України у групі Ліги націй є команди Чехії, Албанії та Грузії

Початок гри о 21:45 за київським часом

У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу зіграє з Албанією матч першого туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Гра пройде у Празі (Чехія) на стадіоні «Епет Арена». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Гру Україна – Албанія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Також поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Суперниками України у групі Ліги націй, крім Албанії, є також команди Чехії та Грузії. Свій наступний поєдинок Україна зіграє у вівторок, 10 вересня, проти Чехії.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія).

Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін претендує на звання найкращого воротаря року.

