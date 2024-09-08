Україна програла збірній Албанії на старті Ліги націй

Матч також став для підопічних Сергія Реброва першим після завершення виступів у груповому раунді Євро

«Синьо-жовті» поступилися албанцям у першому матчі нового сезону

Українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Гра розпочалася з обережних атак обох команд, але ближче до кінця першого тайму українці створили кілька гольових моментів. Найбільш яскравим був вихід Романа Яремчука віч-на-віч з воротарем, але його удар парирував голкіпер албанців.

У другому таймі українці продовжили тиснути на суперника і вже на 49-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Після навісу з флангу Юхим Конопля опинився без опіки в штрафному майданчику і впевнено вразив ворота суперника.

Проте, радість українських вболівальників була недовгою. На 54-й хвилині албанці зрівняли рахунок після подачі з кутового, скориставшись метушнею у штрафному майданчику. А на 66-й хвилині Ясір Асані вивів гостей вперед, скориставшись помилкою українських захисників.

Українці намагалися відігратися, але їхні атаки були безрезультатними. Фінальний свисток зафіксував перемогу Албанії з рахунком 2:1.

Наступний матч українська збірна проведе на виїзді проти Чехії 10 вересня.

Результати 1-го туру групи В1

Грузія –Чехія 4:1

Україна – Албанія 1:2

Турнірна таблиця

Грузія –3 очки (різниця м'ячів 4:1)

Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:1)

Україна – 0 очок (різниця м'ячів 1:2)

Чехія – 0 очок (різниця м'ячів 1:4)

Нагадаємо, Кріштіану Роналду забив гол та встановив унікальне досягнення.