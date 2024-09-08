Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна програла збірній Албанії на старті Ліги націй

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна програла збірній Албанії на старті Ліги націй
Матч також став для підопічних Сергія Реброва першим після завершення виступів у груповому раунді Євро
фото з відкритих джерел

«Синьо-жовті» поступилися албанцям у першому матчі нового сезону

Українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Гра розпочалася з обережних атак обох команд, але ближче до кінця першого тайму українці створили кілька гольових моментів. Найбільш яскравим був вихід Романа Яремчука віч-на-віч з воротарем, але його удар парирував голкіпер албанців.

У другому таймі українці продовжили тиснути на суперника і вже на 49-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Після навісу з флангу Юхим Конопля опинився без опіки в штрафному майданчику і впевнено вразив ворота суперника.

Проте, радість українських вболівальників була недовгою. На 54-й хвилині албанці зрівняли рахунок після подачі з кутового, скориставшись метушнею у штрафному майданчику. А на 66-й хвилині Ясір Асані вивів гостей вперед, скориставшись помилкою українських захисників.

Українці намагалися відігратися, але їхні атаки були безрезультатними. Фінальний свисток зафіксував перемогу Албанії з рахунком 2:1.

Наступний матч українська збірна проведе на виїзді проти Чехії 10 вересня.

Результати 1-го туру групи В1

  • Грузія –Чехія 4:1
  • Україна – Албанія 1:2

Турнірна таблиця

  • Грузія –3 очки (різниця м'ячів 4:1)
  • Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:1)
  • Україна – 0 очок (різниця м'ячів 1:2)
  • Чехія – 0 очок (різниця м'ячів 1:4)

Нагадаємо, Кріштіану Роналду забив гол та встановив унікальне досягнення.

Читайте також:

Теги: українці Юхим Конопля Албанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Любов і єдність ми маємо протиставити ворогу, який намагається знищити нас, в любові й єднанні ми маємо знайти сили йому протистояти»
Одна з найбільших переваг українців. Що це таке
28 серпня, 19:19
Наталія Ібрагімова прокоментувала ситуацію з усиновленням
Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри
9 серпня, 19:47
директорка Київського обласного центру соціальних служб зазначає, що багато людей хочуть усиновити дитину
10 охочих на одну дитину. Кандидатів на усиновлення в Україні більше, ніж дітей
11 серпня, 13:57
Тетяна Зінченко розповіла, чому зараз життя українців однозначно стало краще, аніж за часів Радянського Союзу
Жили без пенсій. Заслужена працівниця соціальної сфери порівняла соцзахист СРСР і Незалежної України
17 серпня, 13:22
Порт «Кавказ» побудований у 1953-1954 роках як портопункт Керченського морського торговельного порту
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
22 серпня, 22:29
Українці залишають Туреччину
Українці тікають із Туреччини. Посол оприлюднив дані
22 серпня, 11:41
Президент підписав ще один закон
Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту
24 серпня, 11:27
Довгий час у рідних і близьких Михайла Боримського жевріла надія, що він живий
Більше року рідні сподівалися побачити його живим. Згадаймо Михайла Боримського
30 серпня, 09:00
Ярослав Денисенко здобув дебютне паралімпійське золото в кар'єрі
Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024
4 вересня, 19:58

Новини

Україна програла збірній Албанії на старті Ліги націй
Україна програла збірній Албанії на старті Ліги націй
Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі
Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі
Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі
Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі
Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні
Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні
Власник клубу «Інгулець» Поворознюк обматюкав журналіста (відео)
Власник клубу «Інгулець» Поворознюк обматюкав журналіста (відео)
Українець Цвєтов здобув друге «золото» на Паралімпіаді-2024
Українець Цвєтов здобув друге «золото» на Паралімпіаді-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Угорщина почала кампанію проти вступу України в ЄС: що наговорив Сійярто у Кишиневі
11K
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
9991
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Вчора, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua