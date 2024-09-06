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Українці здобули дев'ять медалей у восьмий день змагань на Паралімпіаді

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українці здобули дев'ять медалей у восьмий день змагань на Паралімпіаді
Впродовж восьмого змагального дня Паралімпіади-2024 було розіграно 63 комплекти нагород
фото: Міністерство молоді та спорту

Чемпіонами Ігор у Парижі стали дзюдоїстка Наталія Ніколайчик та легкоатлетка Марія Помазан

Українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових. Про це інформує Міністерство молоді та спорту. 

Золото вибороли Наталія Ніколайчик у дзюдо та чоловіча збірна України з голболу. Срібними призерами стали Марія Помазан та Оксана Ботурчук у легкій атлетиці.

Українці здобули дев'ять медалей у восьмий день змагань на Паралімпіаді фото 1

Бронзові медалі здобули Павло Баль у гандбайку, Анжела Гаврисюк та Давид Хорава у дзюдо, Данило Чуфаров у плаванні, а також збірна України з плавання в естафеті 4х50 метрів комплексом.

Українці здобули дев'ять медалей у восьмий день змагань на Паралімпіаді фото 2

Загалом, збірна України вже має 61 медаль: 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових, що дозволяє їй посідати сьоме місце у медальному заліку.

Нагадаємо, українець виграв історичну медаль України у шосейній гонці на Паралімпіаді-2024. 

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Теги: дзюдо Збірна України Оксана Ботурчук медалі

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