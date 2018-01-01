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    Оприлюднено бюджет олімпійських ігор-2018

    Цифри озвучив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах
    Бюджет Олімпійських ігор-2018 в південнокорейському Пхьончхані складе 2,4 мільярда доларів. Про це на прес-конференції, присвяченій організаційним питанням Ігор, повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. «Згідно зі звітом оргкомітету, всі об'єкти Ігор-2018 готові. Вони приголомшливі і забезпечують найкращі
    • Сьогодні, 12:11
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Цифри озвучив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах

    Бюджет Олімпійських ігор-2018 в південнокорейському Пхьончхані складе 2,4 мільярда доларів.

    Про це на прес-конференції, присвяченій організаційним питанням Ігор, повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

    «Згідно зі звітом оргкомітету, всі об'єкти Ігор-2018 готові. Вони приголомшливі і забезпечують найкращі умови для найкращих зимових атлетів. Олімпійський рекорд для зими поставлений - 92 країни», - повідомив він.

    «Продано 78 відсотків квитків, намічених на продаж. І, звичайно, прекрасна робота волонтерів. Ви бачите, як Корея посміхається. Країна діє ефективно завдяки посмішкам волонтерів. Бюджет Ігор - 2,4 мільярда доларів», - підкреслив Бах.

    Церемонія відкриття Ігор відбудеться 9 лютого.

    Як відомо, Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх представлятимуть 33 атлети.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські Ігри бюджет Збірна України Томас Бах МОК
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