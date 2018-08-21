Став відомий розклад літнього чемпіонату України з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Змагання відбудуться наприкінці вересня у Чернігові

З 21 по 26 вересня у Чернігові відбудеться чемпіонат України з літнього біатлону.

Уже традиційно на початку осені туди з'їжджаються вболівальники з усієї країни, інформує biathlon.com.ua.

У цьому році планується участь у чемпіонаті найсильніших біатлоністів основної збірної України.

Зазначається також, що вперше відбудеться «Гонка чемпіонів» - суперництво зірок українського біатлону, які вже завершили активні виступи.

Для того, щоб найвідданіші фанати біатлону могли заздалегідь планувати відвідування цих змагань, уже відома повна програма стартів чемпіонату:

22 вересня - змішана естафета, Гонка чемпіонів;

23 вересня - спринт (чоловіки, жінки);

25 вересня - гонка переслідування (чоловіки, жінки);

26 вересня - мас-старт, крос (чоловіки, жінки).