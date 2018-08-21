Став відомий розклад літнього чемпіонату України з біатлону
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Змагання відбудуться наприкінці вересня у Чернігові
З 21 по 26 вересня у Чернігові відбудеться чемпіонат України з літнього біатлону.
Уже традиційно на початку осені туди з'їжджаються вболівальники з усієї країни, інформує biathlon.com.ua.
У цьому році планується участь у чемпіонаті найсильніших біатлоністів основної збірної України.
Зазначається також, що вперше відбудеться «Гонка чемпіонів» - суперництво зірок українського біатлону, які вже завершили активні виступи.
Для того, щоб найвідданіші фанати біатлону могли заздалегідь планувати відвідування цих змагань, уже відома повна програма стартів чемпіонату:
22 вересня - змішана естафета, Гонка чемпіонів;
23 вересня - спринт (чоловіки, жінки);
25 вересня - гонка переслідування (чоловіки, жінки);
26 вересня - мас-старт, крос (чоловіки, жінки).