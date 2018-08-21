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    Став відомий розклад літнього чемпіонату України з біатлону

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    Став відомий розклад літнього чемпіонату України з біатлону

    Змагання відбудуться наприкінці вересня у Чернігові

    З 21 по 26 вересня у Чернігові відбудеться чемпіонат України з літнього біатлону.

    Уже традиційно на початку осені туди з'їжджаються вболівальники з усієї країни, інформує biathlon.com.ua.

    У цьому році планується участь у чемпіонаті найсильніших біатлоністів основної збірної України.

    Зазначається також, що вперше відбудеться «Гонка чемпіонів» - суперництво зірок українського біатлону, які вже завершили активні виступи.

    Для того, щоб найвідданіші фанати біатлону могли заздалегідь планувати відвідування цих змагань, уже відома повна програма стартів чемпіонату:

    22 вересня - змішана естафета, Гонка чемпіонів;

    23 вересня - спринт (чоловіки, жінки);

    25 вересня - гонка переслідування (чоловіки, жінки);

    26 вересня - мас-старт, крос (чоловіки, жінки).

    біатлон чемпіонат України спринт
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