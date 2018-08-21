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    Став відомий розширений список кандидатів до складу молодіжної збірної України з хокею

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    Фото ФХУ - Став відомий розширений список кандидатів до складу молодіжної збірної України з хокею
    Фото ФХУ

    У цей список потрапили 33 хокеїсти

    Федерація хокею України затвердила розширений список кандидатів до складу молодіжної (U20) збірної команди України.

    До нього потрапили прізвища 33 спортсменів, які виступають як в українських клубах, так і за кордоном.

    До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

    Команда, яку влітку очолив Олег Ігнатьєв, виступатиме на чемпіонаті світу в польському місті Тихи. Суперниками українців будуть однолітки з Угорщини, Польщі, Словенії, Італії та Японії. Змагання відбудуться з 8 по 14 грудня 2018 року.

    Окрім цього, під час міжнародної паузи планується участь команди Олега Ігнатьєва у турнірі молодіжних збірних, який відбудеться в Україні.

    Розширений список кандидатів до складу молодіжної збірної України:

    воротарі:
    Гурко Владислав 23.06.2000
    Оганджанян Артур 22.08.2000
    Петленко Микита 02.02.1999
    Сердюк Дмитро 27.02.2001
    Сулютін Максим 28.08.2001

    захисники:
    Бабчук Данило 02.04.2000
    Будько Кирило 27.03.2001
    Васильєв Михайло 21.11.2000
    Горлушко Олександр 24.08.1999
    Грицюк Богдан 01.03.2000
    Козачук Данило 05.01.1999
    Кругляков Микита 06.11.2001
    Логач Сергій 22.06.2000
    Савицький Микита 03.07.1999
    Фірсов Олександр 27.06.1999

    нападники:
    Даниленко Дмитро 10.04.2000
    Дурдиєв Рінат 30.06.2000
    Дуюн Данило 14.01.2001
    Кривошапкін Гліб 10.05.2000
    Ланін Кирило 16.02.2000
    Лєсніков Микита 06.10.1999
    Матейченко Артем 06.04.2000
    Мороз Данило 18.05.1999
    Морозов Фелікс 07.03.2000
    Пересунько Олександр 08.02.2000
    Середницький Богдан 14.09.2001
    Сиротенко Олексій 23.08.2000
    Ступак Богдан 22.08.1999
    Халін Дмитро 16.06.2000
    Чорний Дмитро 14.01.1999
    Шах Єгор 21.06.1999
    Шевченко Ігор 07.07.1999
    Шиманський Артем 22.10.1999

    Збірна України хокей
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