Став відомий розширений список кандидатів до складу молодіжної збірної України з хокею
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Розсилка
У цей список потрапили 33 хокеїсти
Федерація хокею України затвердила розширений список кандидатів до складу молодіжної (U20) збірної команди України.
До нього потрапили прізвища 33 спортсменів, які виступають як в українських клубах, так і за кордоном.
До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.
Команда, яку влітку очолив Олег Ігнатьєв, виступатиме на чемпіонаті світу в польському місті Тихи. Суперниками українців будуть однолітки з Угорщини, Польщі, Словенії, Італії та Японії. Змагання відбудуться з 8 по 14 грудня 2018 року.
Окрім цього, під час міжнародної паузи планується участь команди Олега Ігнатьєва у турнірі молодіжних збірних, який відбудеться в Україні.
Розширений список кандидатів до складу молодіжної збірної України:
воротарі:
Гурко Владислав 23.06.2000
Оганджанян Артур 22.08.2000
Петленко Микита 02.02.1999
Сердюк Дмитро 27.02.2001
Сулютін Максим 28.08.2001
захисники:
Бабчук Данило 02.04.2000
Будько Кирило 27.03.2001
Васильєв Михайло 21.11.2000
Горлушко Олександр 24.08.1999
Грицюк Богдан 01.03.2000
Козачук Данило 05.01.1999
Кругляков Микита 06.11.2001
Логач Сергій 22.06.2000
Савицький Микита 03.07.1999
Фірсов Олександр 27.06.1999
нападники:
Даниленко Дмитро 10.04.2000
Дурдиєв Рінат 30.06.2000
Дуюн Данило 14.01.2001
Кривошапкін Гліб 10.05.2000
Ланін Кирило 16.02.2000
Лєсніков Микита 06.10.1999
Матейченко Артем 06.04.2000
Мороз Данило 18.05.1999
Морозов Фелікс 07.03.2000
Пересунько Олександр 08.02.2000
Середницький Богдан 14.09.2001
Сиротенко Олексій 23.08.2000
Ступак Богдан 22.08.1999
Халін Дмитро 16.06.2000
Чорний Дмитро 14.01.1999
Шах Єгор 21.06.1999
Шевченко Ігор 07.07.1999
Шиманський Артем 22.10.1999