Став відомий розширений список кандидатів до складу молодіжної збірної України з хокею



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Фото ФХУ

У цей список потрапили 33 хокеїсти

Федерація хокею України затвердила розширений список кандидатів до складу молодіжної (U20) збірної команди України.

До нього потрапили прізвища 33 спортсменів, які виступають як в українських клубах, так і за кордоном.

До списку протягом сезону можуть вноситися зміни та доповнення, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Команда, яку влітку очолив Олег Ігнатьєв, виступатиме на чемпіонаті світу в польському місті Тихи. Суперниками українців будуть однолітки з Угорщини, Польщі, Словенії, Італії та Японії. Змагання відбудуться з 8 по 14 грудня 2018 року.

Окрім цього, під час міжнародної паузи планується участь команди Олега Ігнатьєва у турнірі молодіжних збірних, який відбудеться в Україні.

Розширений список кандидатів до складу молодіжної збірної України:

воротарі:

Гурко Владислав 23.06.2000

Оганджанян Артур 22.08.2000

Петленко Микита 02.02.1999

Сердюк Дмитро 27.02.2001

Сулютін Максим 28.08.2001

захисники:

Бабчук Данило 02.04.2000

Будько Кирило 27.03.2001

Васильєв Михайло 21.11.2000

Горлушко Олександр 24.08.1999

Грицюк Богдан 01.03.2000

Козачук Данило 05.01.1999

Кругляков Микита 06.11.2001

Логач Сергій 22.06.2000

Савицький Микита 03.07.1999

Фірсов Олександр 27.06.1999

нападники:

Даниленко Дмитро 10.04.2000

Дурдиєв Рінат 30.06.2000

Дуюн Данило 14.01.2001

Кривошапкін Гліб 10.05.2000

Ланін Кирило 16.02.2000

Лєсніков Микита 06.10.1999

Матейченко Артем 06.04.2000

Мороз Данило 18.05.1999

Морозов Фелікс 07.03.2000

Пересунько Олександр 08.02.2000

Середницький Богдан 14.09.2001

Сиротенко Олексій 23.08.2000

Ступак Богдан 22.08.1999

Халін Дмитро 16.06.2000

Чорний Дмитро 14.01.1999

Шах Єгор 21.06.1999

Шевченко Ігор 07.07.1999

Шиманський Артем 22.10.1999