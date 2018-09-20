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    Став відомий склад «Ворскли» на матч проти «Арсеналу» у Лондоні

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    Став відомий склад «Ворскли» на матч проти «Арсеналу» у Лондоні

    Полтавці у бойовому складі спробують показати зуби гранду

    У 1-му турі групового етапу Ліги Європи «Ворскла» у Лондоні зіграє з місцевим «Арсеналом».

    Уже стали відомі стартові склади команд:

    «Арсенал» (Лондон, Англія) – «Ворскла» (Полтава, Україна)

    «Арсенал»: Лено, Ліхтштайнер, Сократіс, Голдінг, Монреаль, Ельнені, Мхітарян, Торрейра, Івобі, Обамеянг, Велбек

    Запасні: Мартінес, Бельєрін, Роу, Нкетіа, Езіл, Гендузі, Ляказетт

    «Ворскла»: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур, Кравченко, Шарпар, Кобахідзе, Ребенок, Кулач, Коломоєць

    Запасні: Ткаченко, Гіоргадзе, Скляр, Мисик, Карека, Саків, Сергійчук.

    Зауважимо, що «Ворскла» підійшла до звітної гри у доброму настрої, адже у крайньому турі полтавці обіграли «Карпати». У турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату  «зелено-білі» займають п’яте місце з 12 очками.

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