Став відомий склад «Ворскли» на матч проти «Арсеналу» у Лондоні
-
Розсилка
Полтавці у бойовому складі спробують показати зуби гранду
У 1-му турі групового етапу Ліги Європи «Ворскла» у Лондоні зіграє з місцевим «Арсеналом».
Уже стали відомі стартові склади команд:
«Арсенал» (Лондон, Англія) – «Ворскла» (Полтава, Україна)
«Арсенал»: Лено, Ліхтштайнер, Сократіс, Голдінг, Монреаль, Ельнені, Мхітарян, Торрейра, Івобі, Обамеянг, Велбек
Запасні: Мартінес, Бельєрін, Роу, Нкетіа, Езіл, Гендузі, Ляказетт
«Ворскла»: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур, Кравченко, Шарпар, Кобахідзе, Ребенок, Кулач, Коломоєць
Запасні: Ткаченко, Гіоргадзе, Скляр, Мисик, Карека, Саків, Сергійчук.
Зауважимо, що «Ворскла» підійшла до звітної гри у доброму настрої, адже у крайньому турі полтавці обіграли «Карпати». У турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату «зелено-білі» займають п’яте місце з 12 очками.