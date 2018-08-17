Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з літнього біатлону



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Віта Семеренко

Збірна України для формування заявки на літній чемпіонат світу проводила відбіркові контрольні тренування

Важлива подія літа відраховує останні дні до свого початку. Літній чемпіонат світу з біатлону пройде з 22 по 26 серпня (три змагальних дня) в чеському Нове Мєсто.

Як повідомляє сайт IBU, очікується, що в змаганнях візьмуть участь близько 250 біатлоністів з 28 країн.

Змагання найвищого рівня в Нове Мєсто обіцяє нам участь десяти колишніх чемпіонів світу з літнього біатлону, які спробують повторити свої тріумфи, включаючи триразових чемпіонів світу Мартіна Отченаша зі Словаччини та Міхаеля Реша з Бельгії.

Рейс-директор заходу поділився радістю, що змагання будуть показані в прямому ефірі на телебаченні в декількох країнах.

Збірна України для формування заявки на літній чемпіонат світу проводила відбіркові контрольні тренування в Обертілліасі (чоловіки) і Отепяя (жінки).

За підсумками цих стартів в Нове-Мєсто відправляться:

Жінки:

Юлія Журавок

Марія Кручова

Анастасія Меркушина

Олена Підгрушна

Валя Семеренко

Віта Семеренко

Чоловіки

Віталій Кільчицький

Тарас Лесюк

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Артем Тищенко

Віталій Труш (запасний)

Склад юніорської збірної визначався на основі результатів літнього чемпіонату України з залученням без відбору юніорів, які проводять передсезонну підготовку у складі національної збірної:

Юніорки

Валерія Дмитренко

Христина Дмитренко

Любов Кип'яченкова

Ганна Коваленко

Оксана Коваленко

Ганна Кривонос

Юніори

Руслан Бригадир

Євген Івченко

Владислав Кошовець

Олександр Пономаренко

Сергій Телень

Богдан Цимбал

Джерело: biathlon.com.ua