Став відомий склад збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2019

Горан Бошкович не може розраховувати на усіх найсильніших

Уже 10 лютого о 16:00 жіноча збірна України з баскетболу у київському Палаці спорту прийматиме чинних чемпіонок Європи збірну Іспанії, а 14 лютого до України завітає збірна Нідерландів (19:00). Обидва поєдинки відбудуться у рамках відбору на Євробаскет – 2019. На жаль, перед важливими поєдинками Горан Бошкович не може розраховувати на усіх