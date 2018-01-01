Став відомий склад збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2019
- Сьогодні, 19:42
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Розсилка
Горан Бошкович не може розраховувати на усіх найсильніших
Уже 10 лютого о 16:00 жіноча збірна України з баскетболу у київському Палаці спорту прийматиме чинних чемпіонок Європи збірну Іспанії, а 14 лютого до України завітає збірна Нідерландів (19:00).
Обидва поєдинки відбудуться у рамках відбору на Євробаскет – 2019.
На жаль, перед важливими поєдинками Горан Бошкович не може розраховувати на усіх найсильніших, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
На збори до Міжнародної тенісної академії, які розпочнуться 5 лютого, прибудуть:
Аріна Білоцерківська «Сіренос» (Литва) - перший тренер Валерій Пушкарьов
Віта Горобець «КиївБаскет» (Україна) - перший тренер Олена Борисова, Олена Федченко
Дар’я Завидна – «Відзев», Польща, перший тренер Микола Левицький
Ольга Краєвська – «КиївБаскет» (Україна), перший тренер Леонід Схабовський
Людмила Науменко – «Чукурова», Туреччина, перший тренер Алла Бикова
Ганна Ольховик – Київ-Баскет, Україна, перший тренер Ірина Нагорна, Лариса Єщенко
Олександра Радуловіч – «Чайка» (Україна), перший тренер Віталій Тетюшов
Катерина Римаренко – «АЗС Енея» (Польща), перший тренер Олександра Ястребова
Олена Самбурська – «Клуж» (Румунія), перший тренер Ганна Безнощенко, Володимир Терентьєв
Таїсія Удоденко – «Лукка» (Італія), перший тренер Людмила Бовикіна
Міріам Уро-Ніле – «Торунь» (Польща), перший тренер Віталій Тетюшов
Аліна Ягупова – «Чукурова» (Туреччина), перший тренер Тетяна Корота, Вікторія Большакова
Ольга Яцковець – «Ружомберок» (Словаччина), перший тренер Микола Медвенський
Також до збірної дещо згодом має долучитися і центрова французького «Фламме» Валерія Бережинська, перший тренер Володимир Терентьєв.