  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Став відомий склад збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2019

    Горан Бошкович не може розраховувати на усіх найсильніших
    Уже 10 лютого о 16:00 жіноча збірна України з баскетболу у київському Палаці спорту прийматиме чинних чемпіонок Європи збірну Іспанії, а 14 лютого до України завітає збірна Нідерландів (19:00). Обидва поєдинки відбудуться у рамках відбору на Євробаскет – 2019. На жаль, перед важливими поєдинками Горан Бошкович не може розраховувати на усіх
    • Сьогодні, 19:42
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Горан Бошкович не може розраховувати на усіх найсильніших

    Уже 10 лютого о 16:00 жіноча збірна України з баскетболу у київському Палаці спорту прийматиме чинних чемпіонок Європи збірну Іспанії, а 14 лютого до України завітає збірна Нідерландів (19:00).

    Обидва поєдинки відбудуться у рамках відбору на Євробаскет – 2019.

    На жаль, перед важливими поєдинками Горан Бошкович не може розраховувати на усіх найсильніших, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    На збори до Міжнародної тенісної академії, які розпочнуться 5 лютого, прибудуть:

    Аріна Білоцерківська «Сіренос» (Литва) - перший тренер Валерій Пушкарьов

    Віта Горобець «КиївБаскет» (Україна) - перший тренер Олена Борисова, Олена Федченко

    Дар’я Завидна – «Відзев», Польща, перший тренер Микола Левицький

    Ольга Краєвська – «КиївБаскет» (Україна), перший тренер Леонід Схабовський

    Людмила Науменко – «Чукурова», Туреччина, перший тренер Алла Бикова

    Ганна Ольховик – Київ-Баскет, Україна, перший тренер Ірина Нагорна, Лариса Єщенко

    Олександра Радуловіч – «Чайка» (Україна), перший тренер Віталій Тетюшов

    Катерина Римаренко – «АЗС Енея» (Польща), перший тренер Олександра Ястребова

    Олена Самбурська – «Клуж» (Румунія), перший тренер Ганна Безнощенко, Володимир Терентьєв

    Таїсія Удоденко – «Лукка» (Італія), перший тренер Людмила Бовикіна

    Міріам Уро-Ніле – «Торунь» (Польща), перший тренер Віталій Тетюшов

    Аліна Ягупова – «Чукурова» (Туреччина), перший тренер Тетяна Корота, Вікторія Большакова

    Ольга Яцковець – «Ружомберок» (Словаччина), перший тренер Микола Медвенський

    Також до збірної дещо згодом має долучитися і центрова французького «Фламме» Валерія Бережинська, перший тренер Володимир Терентьєв.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ