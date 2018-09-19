  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Став відомий стартовий склад «Шахтаря» на матч проти «Гоффенгайма»

    • Розсилка
    Став відомий стартовий склад «Шахтаря» на матч проти «Гоффенгайма»

    Зустріч розпочнеться о 20:00

    Стали відомі стартові склади «Шахтаря» і «Гоффенгайма» на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів.

    Зустріч відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст», початок о 20:00.

    «Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Бутко, Степаненко, Марлос, Болбат, Алан Патрік, Тайсон, Мораес

    Запасні: Шевченко, Кривцов, Данченко, Майкон, Тотовицький, Коваленко, Фернандо

    Раніше повідомлялося, що тренерський штаб німецького «Гоффенгайма» на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив виключити з команди двох гравців перед грою з донецьким «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ