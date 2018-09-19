Став відомий стартовий склад «Шахтаря» на матч проти «Гоффенгайма»



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Зустріч розпочнеться о 20:00

Стали відомі стартові склади «Шахтаря» і «Гоффенгайма» на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Зустріч відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст», початок о 20:00.

«Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Бутко, Степаненко, Марлос, Болбат, Алан Патрік, Тайсон, Мораес

Запасні: Шевченко, Кривцов, Данченко, Майкон, Тотовицький, Коваленко, Фернандо

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб німецького «Гоффенгайма» на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив виключити з команди двох гравців перед грою з донецьким «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.