Став відомий стартовий склад «Шахтаря» на матч проти «Гоффенгайма»
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Зустріч розпочнеться о 20:00
Стали відомі стартові склади «Шахтаря» і «Гоффенгайма» на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів.
Зустріч відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст», початок о 20:00.
«Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Бутко, Степаненко, Марлос, Болбат, Алан Патрік, Тайсон, Мораес
Запасні: Шевченко, Кривцов, Данченко, Майкон, Тотовицький, Коваленко, Фернандо
Наш склад на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів із «Хоффенхаймом».— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 сентября 2018 г.
#ШахтарХоффенхайм
«Футбол 2»
Матч-центр: https://t.co/vOdO8VLeSB pic.twitter.com/QZZJ4vgv1Z
Раніше повідомлялося, що тренерський штаб німецького «Гоффенгайма» на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив виключити з команди двох гравців перед грою з донецьким «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.