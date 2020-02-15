18-річна Ярослава Магучих стала переможницею World Athletics Indoor Tour
Ярослава завершила престижну серію перемогою в Ґлазґо
18-річна українка Ярослава Магучих стала переможницею престижної легкоатлетичної серії World Athletics Indoor Tour.
Віце-чемпіонка світу виграла обидва старти серії, в яких брала участь. 31 січня у німецькому Карлсруе Магучих перемогла з юніорським світовим рекордом у приміщенні – 2,02 метри.
Зараз для перемоги вихованці Тетяни Степанової було достатньо здолати планку на висоті 1,93 м. Оскільки найближча переслідувачка Магучих, британка Бетан Пертрідж завершила змагання на висоті 1,90 м, Ярослава пропустила 1,96 м і відразу штурмувала 1,98. Проте всі три спроби виявилися невдалими.
Так чи інакше, Магучих залишається у 2020 році непереможною. Вона виграла вже п’ятий поспіль старт. До того Ярослава тріумфувала на Меморіалі Дем’янюка у Львові, в німецьких Коттбусі, Карлсруе і словацькій Баньскій Бистриці.
22 лютого Магучих виступить на чемпіонаті України в Сумах.