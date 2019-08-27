  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Провідна українська легкоатлетка напередодні весілля влаштувала дівич-вечір на яхті (фото)

    • Розсилка
    Подруги проводжають спортсменку заміж під білими вітрилами - Провідна українська легкоатлетка напередодні весілля влаштувала дівич-вечір на яхті (фото)
    Подруги проводжають спортсменку заміж під білими вітрилами
    Фото з соцмереж

    Одна з лідерок вітчизняних стрибків у висоту Ірина Геращенко збирається заміж за колегу-легкоатлета

    Напружений спортивний сезон не заважає особистому життю провідної української стрибунки у висоту Ірини Геращенко. Срібна призерка цьогорічної Всесвітньої універсіади, яка зараз готується до чемпіонату світу з легкої атлетики, збирається заміж. І навіть знайшла у своєму напруженому графіку місце для дівич-вечора.

     Читайте також: Левченко, Бондаренко, Саладуха та інші. Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу-2019
    69420486_819677998429917_422076305722399517_n
    Юлія Левченко та Ірина Геращенко - конкурентки в секторі, подруги в житті

    Місце для святкування Ірина обрала популярне – вітрильну яхту, на якій і розважалася разом зі своїми красивими подругами. Серед яких була і колега Ірини Геращенко по збірній України, Юлія Левченко, якій Ірина нещодавно поступилася на чемпіонаті країни в Луцьку.

    29025867_2100113776944646_262503834811143575_n
    Майбутній чоловік Ірини Геращенко - стрибун у висоту Сергій Спільняк
     Читайте також:Сенсаційний Кохан і яскрава боротьба дівчат. Визначені перші призери легкоатлетичного чемпіонату України
    Читайте також
    Юлія Левченко Ірина Геращенко легка атлетика весілля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ