Провідна українська легкоатлетка напередодні весілля влаштувала дівич-вечір на яхті (фото)
Подруги проводжають спортсменку заміж під білими вітрилами
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Одна з лідерок вітчизняних стрибків у висоту Ірина Геращенко збирається заміж за колегу-легкоатлета
Напружений спортивний сезон не заважає особистому життю провідної української стрибунки у висоту Ірини Геращенко. Срібна призерка цьогорічної Всесвітньої універсіади, яка зараз готується до чемпіонату світу з легкої атлетики, збирається заміж. І навіть знайшла у своєму напруженому графіку місце для дівич-вечора.
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Юлія Левченко та Ірина Геращенко - конкурентки в секторі, подруги в житті
Місце для святкування Ірина обрала популярне – вітрильну яхту, на якій і розважалася разом зі своїми красивими подругами. Серед яких була і колега Ірини Геращенко по збірній України, Юлія Левченко, якій Ірина нещодавно поступилася на чемпіонаті країни в Луцьку.
Майбутній чоловік Ірини Геращенко - стрибун у висоту Сергій Спільняк
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