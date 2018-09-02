Стронгмен. Україна сильніша за Європу



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Фото взяте з сайту sport.ua

Українські стронгмени перемогли європейців у дружньому матчі, що відбувся у Луцьку

Україна перемогла Європу 4:2, продовживши свою переможну серію у матчах з європейськими стронгменами.

Зустріч у Луцьку подарувала незабутнє свято місцевим уболівальникам й доповнила історію українського стронгмену ще однією яскравою сторінкою.

Пртистояння відбуваль у шести дисциплінах, таких, наприклад, як естафета, командний «Лог-ліфт» (колода вагою 240 кг, яку атлети підіймають попарно) та «тяга платформи вагою 550 кг».

Традиція проводити дружні матчі з європейцями має тривалу історію в українському стронгмені. Перший такий матч відбувся 8 років тому у Трускавці.

Тоді у складі збірної Європи виступав молодий і ще нікому не відомий, а нині – герой серіалу «Гра Престолів» і володар титулу «Найсильніша людина планети-2018» Гафтор «Тор» Бйорнссон.

Востаннє Україна проводила матчеву зустріч з європейцями 2015 року у прифронтовому Маріуполі: стронгмени народ сміливий, тож не побоялися приїхати на зустріч із друзями.

Українці на чолі з Олександром Лашиним були гостинними лише поза межами змагального майданчика - впевнена перемога 5:1. Зустріч у Луцьку стала четвертою для нашої команди у такому форматі (ще один матч відбувся 2012 року у Дніпрі).



Розмаїття богатирського сезону збагатила матчева зустріч збірної України з командою Європи. Авторитет нашої національної команди у світі стронгмену на дуже високому рівні, згадати хоча б той факт, що українці на чолі з Василем Вірастюком чотири рази здобували титул «Найсильнішої нації планети», а ще синьо-жовті неодноразово тріумфували на чемпіонатах світу та Європи серед пар, що також носять статус командних змагань.

Джерело: Sport.ua