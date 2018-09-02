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    Стронгмен. Україна сильніша за Європу

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    Фото взяте з сайту&nbsp;sport.ua - Стронгмен. Україна сильніша за Європу
    Фото взяте з сайту sport.ua

    Українські стронгмени перемогли європейців у дружньому матчі, що відбувся у Луцьку

    Україна перемогла Європу 4:2, продовживши  свою переможну серію у  матчах  з європейськими стронгменами.

    Зустріч у Луцьку подарувала незабутнє свято місцевим уболівальникам й доповнила історію  українського стронгмену ще однією яскравою сторінкою.

    Пртистояння відбуваль у шести дисциплінах, таких, наприклад, як естафета, командний «Лог-ліфт» (колода вагою 240 кг, яку атлети підіймають попарно) та «тяга платформи вагою 550 кг».

    Традиція проводити дружні матчі з європейцями  має тривалу історію в українському стронгмені. Перший такий матч відбувся 8 років тому у Трускавці.

    Тоді у складі збірної Європи виступав молодий і ще нікому не відомий, а нині – герой серіалу «Гра Престолів» і володар титулу «Найсильніша людина планети-2018» Гафтор «Тор» Бйорнссон.

    Востаннє Україна проводила матчеву зустріч з європейцями 2015 року у прифронтовому Маріуполі: стронгмени народ сміливий, тож не побоялися приїхати на зустріч із друзями.

    Українці на чолі з Олександром Лашиним були гостинними лише поза межами змагального майданчика -  впевнена перемога 5:1. Зустріч у Луцьку стала четвертою для нашої команди у такому форматі (ще один матч відбувся 2012 року у Дніпрі).


    Розмаїття богатирського сезону збагатила матчева зустріч збірної України з командою Європи. Авторитет нашої національної команди у світі стронгмену  на дуже високому рівні, згадати хоча б той факт, що українці на чолі з  Василем Вірастюком  чотири рази здобували титул «Найсильнішої нації планети», а ще синьо-жовті неодноразово тріумфували на чемпіонатах світу та Європи серед пар, що також носять статус командних змагань.

    Джерело: Sport.ua

    українці Україна
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