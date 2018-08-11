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    Студентська збірна України з футзалу почала підготовку до чемпіонату світу

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    Фото АФУ - Студентська збірна України з футзалу почала підготовку до чемпіонату світу
    Фото АФУ

    Українки проводять збір у Черкасах

    У Черкасах стартував розширений навчально-тренувальний збір жіночої студентської збірної України.

    Головний тренер Олег Шайтанов викликав на збір 15 гравців, інформує прес-служба Асоціації футзалу України.

    Серед них:

    воротарі: Олена Цикаленко («ПЗМС»), Яніна Романюк («IMS-НУХТ»);

    польові гравці: Анна Сидоренко, Ірина Дубицька, Юлія Шевченко, Вікторія Раздобудько, Аліна Бундюк, Анастасія Чиженок, Ірина Майбородіна (всі – «IMS-НУХТ»), Таїсія Бабенко, Юлія Дударчук, Ірина Гавриш, Яна Келеп (всі – «ПЗМС») Яна Дичко, Христина Степаненко (обидві – «Tesla»).

    За словами тренерського штабу команди, головна мета навчально-тренувального збору полягає у тому, аби покращити фізичний стан збірниць перед чемпіонатом світу серед студентів.

    Зазначимо, що одразу після завершення навчально-тренувального збору українська делегація у складі 12-ти гравців та тренерського штабу вирушить до Казахстану.

    Українська збірна потрапила до групи А. Суперницями українок стануть збірні Польщі, Канади, Росії та Ізраїлю.

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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