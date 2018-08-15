Студентська збірна України з футзалу проведе збір у Броварах перед чемпіонатом світу
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За підсумками цього збору визначиться склад на світову першість
Головний тренер чоловічої студентської збірної України Олександр Косенко оприлюднив список гравців, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі, присвяченому чемпіонату світу серед студентів.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Склад збірної:
воротарі: Олександр Сухов, Віталій Біров;
польові гравці: Віталій Радевич, Олег Легендзевич, Микола Микитюк, Андрій Цілик, Мар’ян Пелех, Олександр Педяш, Віталій Дзюба, Віталій Ковальчук, Андрій Лисенко, Олексій Бондаренко, Костянтин Бондаренко.
Збір триватиме з 14 по 17 серпня. Одразу після його завершення збірна у складі 12 гравців та тренерського штабу вирушить до міста Алмати, де розпочне боротьбу у межах чемпіонату світу серед студентів.
Чоловіча студентська збірна України потрапила до групи С, де її суперницями стануть Німеччина, Таїланд і Хорватія.