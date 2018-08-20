Студентські збірні України з футзалу з перемог стартували на чемпіонаті світу



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Фото: ФФУ

Підопічні Олександра Косенка та Олега Шайтанова почали свої виступи на світовій першості у Казахстані

Із 19-го по 26 серпня у казахстанському місті Алмати проходитиме чемпіонат світу серед студентських команд. У перший ігровий день свої стартові поєдинки в межах групового етапу провели й українські збірні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Підопічні Олександра Косенка впевнено обіграли Німеччину, у кожному з таймів забивши по три м’ячі.

Чоловіки. Група С

Німеччина — Україна — 1:6 (0:3)

Голи збірної України: Дзюба, Легендзевич, Пелех (2), Микитюк, Лисенко.

20.08 13.00 Україна — Таїланд «Алмати Арена»

21.08 11.00 Хорватія — Україна «Алмати Арена»

Підопічні Олега Шайтанова взяли гору над Польщею з різницею у шість м’ячів.

Ганна Сидоренко відзначилася хет-триком, а загалом жіноча команда забила вісім м'ячів.

Жінки. Група А

Україна — Польща — 8:2 (5:2)

Голи збірної України: Сидоренко (3), Дударчук (з 10-метрового), Шевченко, Дубицька, Майбородіна, автогол.

20.08 13.00 Канада — Україна «Халик Арена»

22.08 11.00 Росія — Україна «Алмати Арена»

23.08 13.00 Ізраїль — Україна «Халик Арена»