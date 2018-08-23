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    Студентський чемпіонат світу з футзалу. Чоловіча та жіноча збірні України вийшли до півфіналу

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    Фото: ФФУ - Студентський чемпіонат світу з футзалу. Чоловіча та жіноча збірні України вийшли до півфіналу
    Фото: ФФУ

    Українки вийшли до півфіналу чемпіонату світу з першого місця в групі

    Футзальні чоловіча та жіноча збірні України серед студентів кваліфікувалися до півфіналу світової першості, що наразі триває у Казахстані.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Чоловіки. 1/4 фіналу

    Україна — Польща 5:3 (3:0)

    Голи збірної України: Дзюба, Лисенко, Пелех (2), Цілик.

    Збірна України розпочала поєдинок дуже потужно. Вже після першого тайму синьо-жовті вели з рахунком 3:0. Початок другої половини також був вдалим для українців, які забили ще один м'яч.

    Однак після цього поляки оговталися і двічі засмутили нашого воротаря — 4:2. Тим не менш підопічні Олександра Косенка у нервові останні хвилини втримали перевагу. Команди лише обмінялися м'ячами.

    Тепер наші хлопці зіграють у півфіналі з російською збірною, яка в свою чергу здолала чехів — 6:2. Матч відбудеться 24 серпня о 17.00.

    Жінки. Група А

    Україна — Ізраїль 6:2 (1:1)

    Голи збірної України: Бабенко (3), Чиженок, Дичко, Майбородіна.

    Початок зустрічі був не надто легким для підопічних Олега Шайтанова. Першими відзначилися саме наші суперниці. Все, що вдалося зробити українкам у першому таймі, — це відновити рівновагу. А от після відпочинку наші дівчата розставили все по своїх місцях.

    Таким чином, українки вийшли до півфіналу чемпіонату світу з першого місця в групі. 24 серпня на них чекає зустріч із командою Франції, яка посіла друге місце в групі В. Початок матчу — о 13.00 за київським часом.

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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