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    Студентський чемпіонат світу з футзалу. Чоловіча збірна України вийшла до чвертьфіналу

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    Фото: ФФУ - Студентський чемпіонат світу з футзалу. Чоловіча збірна України вийшла до чвертьфіналу
    Фото: ФФУ

    Набравши дев’ять очок, українці посіли перше місце у групі

    У вівторок, 21-го серпня, чоловіча студентська збірна України провела третій матч групового етапу.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Після перемог над Німеччиною (6:1) і Таїландом (3:1) синьо-жовті здолали Хорватію з рахунком 3:1.

    Набравши дев’ять очок, українці посіли перше місце у групі.

    Тепер наші футзалісти готуватимуться до матчу 1/4 фіналу, який відбудеться у четвер, 23 серпня о 15.00.

    Суперником збірної України стане переможець поєдинку Польща — Китай.

    Чоловіки. Група С

    Хорватія — Україна 1:3 (1:1)

    Голи: Крняч (13) — Педяш (12), Цілик (28), Легендзевич (37).

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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