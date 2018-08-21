Студентський чемпіонат світу з футзалу. Чоловіча збірна України вийшла до чвертьфіналу
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Фото: ФФУ
Набравши дев’ять очок, українці посіли перше місце у групі
У вівторок, 21-го серпня, чоловіча студентська збірна України провела третій матч групового етапу.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Після перемог над Німеччиною (6:1) і Таїландом (3:1) синьо-жовті здолали Хорватію з рахунком 3:1.
Набравши дев’ять очок, українці посіли перше місце у групі.
Тепер наші футзалісти готуватимуться до матчу 1/4 фіналу, який відбудеться у четвер, 23 серпня о 15.00.
Суперником збірної України стане переможець поєдинку Польща — Китай.
Чоловіки. Група С
Хорватія — Україна 1:3 (1:1)
Голи: Крняч (13) — Педяш (12), Цілик (28), Легендзевич (37).