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    Студентський чемпіонат світу з футзалу. Обидві збірні України повертаються додому з медалями

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    Фото: ФФУ - Студентський чемпіонат світу з футзалу. Обидві збірні України повертаються додому з медалями
    Фото: ФФУ

    Жіноча збірна виборола срібло, а чоловіки - бронзу

    На студентському чемпіонаті світу з футзалу у казахстанському місті Алмати відбулися вирішальні поєдинки.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Так, жіноча збірна України розіграла золоті медалі у протистоянні з Росією.

    На жаль, на відміну від матчу групового етапу, синьо-жовтим не вдалося здобути перемогу над цим суперником. Підопічні Олега Шайтанова пропустили двічі, а Ірина Дубицька була вилучена.

    Таким чином, наша жіноча команда повернеться додому зі срібними медалями світової першості. Зазначимо, що п’ять попередніх чемпіонатів світу виграли бразилійки.

    Жінки. Фінал

    Україна — Росія 0:2 (0:1)

    Вилучення: Дубицька.

    Не залишилися без медалей й підопічні Олександра Косенка. Чоловіча збірна України у поєдинку за бронзу перемогла Португалію з рахунком 3:0.

    Дубль оформив Віталій Радевич, а на останній хвилині зустрічі відзначився Віталій Біров.

    Зазначимо, що чоловіча студентська команда увосьме привозить медалі зі світової першості. Раніше тричі синьо-жовті перемагали на мундіалі (1998, 2004, 2012), одного разу взяли срібло (2008) і тричі — бронзу (1996, 2002, 2006).

    Чоловіки. Матч за 3-є місце

    Португалія  Україна 0:3 (0:1)

    Голи: Радевич (11,34), Біров (40).

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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