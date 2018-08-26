Студентський чемпіонат світу з футзалу. Обидві збірні України повертаються додому з медалями



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Фото: ФФУ

Жіноча збірна виборола срібло, а чоловіки - бронзу

На студентському чемпіонаті світу з футзалу у казахстанському місті Алмати відбулися вирішальні поєдинки.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Так, жіноча збірна України розіграла золоті медалі у протистоянні з Росією.

На жаль, на відміну від матчу групового етапу, синьо-жовтим не вдалося здобути перемогу над цим суперником. Підопічні Олега Шайтанова пропустили двічі, а Ірина Дубицька була вилучена.

Таким чином, наша жіноча команда повернеться додому зі срібними медалями світової першості. Зазначимо, що п’ять попередніх чемпіонатів світу виграли бразилійки.

Жінки. Фінал

Україна — Росія 0:2 (0:1)

Вилучення: Дубицька.

Не залишилися без медалей й підопічні Олександра Косенка. Чоловіча збірна України у поєдинку за бронзу перемогла Португалію з рахунком 3:0.

Дубль оформив Віталій Радевич, а на останній хвилині зустрічі відзначився Віталій Біров.

Зазначимо, що чоловіча студентська команда увосьме привозить медалі зі світової першості. Раніше тричі синьо-жовті перемагали на мундіалі (1998, 2004, 2012), одного разу взяли срібло (2008) і тричі — бронзу (1996, 2002, 2006).

Чоловіки. Матч за 3-є місце

Португалія — Україна 0:3 (0:1)

Голи: Радевич (11,34), Біров (40).